كفافي: الإمتحانات النهائية للمتطلبات الإجبارية تسير بشكل ممتاز وبنسبة 94%

اربد– الغد – قال رئيس الجامعة الدكتور زيدان كفافي ان الإمتحانات النهائية لمساقات “متطلبات الجامعة الإجبارية والمساقات الخدمية الإنسانية والعلمية” التي بدأت السبت، وتستمر لغاية 21 من الشهر الحالي، تسير بشكل ممتاز وبنسبة 94%.

وأضاف خلال لقائه أعضاء اتحاد طلبة جامعة اليرموك للدورة 28 عن بُعد، بحضور نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور أنيس الخصاونة وعمداء الكليات، أن الجامعة في نهاية كل يوم امتحان ترفع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مفصلا حول سير الإمتحان ونسب دخول الطلبة لتأدية هذا الامتحان.

وأكد كفافي على أن جامعة اليرموك وخلال هذا الظرف الإستثنائي الذي تمر به المملكة بسبب جائحة كورونا، خطت خطوات مميزة على صعيد التعلم عن بُعد، مشددا على أهمية البناء على هذه التجربة و النجاح الذي تحقق فيها مستقبلا، من خلال تخيصص مساقات معينة ومحددة يتم طرحها يكون التدريس فيها عن بُعد.

وتابع ان مجلس أمناء الجامعة قبل نحو ستة شهور اتخذ قراره في انشاء مركز للتعلم الإلكتروني، هذا المركز الآن يقوم بجهود مميزة في عملية التعلم عن بُعد وتأمين استمراريتها وتذليل الصعوبات التي قد تواجهنا فيها، وخصوصا بعد صدور أمر الدفاع رقم (7) الذي نظم عملية التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المهني عن بعد واليات تقييم الطلبة.

ولفت كفافي إلى أن الصعوبات في عملية التعلم عن بُعد في البدايات كانت موجودة بلا شك، ولكن بفضل الله و تعاون الطلبة واجتهاد الزملاء المدرسين والفنيين، نجحنا في تخطي هذه الصعوبات، وبدأت الجامعة في توفير المنصات اللازمة لهذه العلمية التعليمية، كما وبادرت بتزويد ٢٢٥٠٠ طالب بحزم انترنت مجانية على نفقتها بسعة 10GB لتمكنهم من الدخول لهذه المنصات التعليمية ومتابعة دروسهم ومحاضراتهم.

وشدد على أهمية هذه اللقاءات عن بُعد خلال هذه الفترة الإستثنائية مع الطلبة وممثليهم للإستماع لملاحظاتهم ومناقشتهم وإطلاعهم على كل ما يخص العلمية التعليمية، مشيدا في ذات الوقت بتميز طلبة جامعة اليرموك واقبالهم على محاضراتهم بجد منقطع النظير، كما أرادهم جلالة الملك فرسانا للتغير ومشاعل نور وتطوير وإبداع.

وأكد كفافي على ان الإمتحانات وجدت لمساعدة الطلبة، ولتحديد التباين فيما بينهم والمقدرة على التحصيل العلمي وليس للترهيب، مؤكدا أنه تم التوجيه للزملاء المدرسين من خلال العمداء للتعامل بكل مرونة وإيجابية مع الطلبة خلال فترة الإمتحانات، ليأخذ الطالب حقه في الإمتحان، مبينا ان كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الجامعة هدفها الوحيد والنهائي هو مصلحة الطلبة في المقام الأول.

وأشار كفافي إلى أنه تم التوجيه ايضا فيما يخص الإمتحانات النهائية لبقية المساقات، بإن يتم توزيع هذه الإمتحانات على أيام متعددة أي زيادة أيام الإمتحانات بحيث لا يتأثر الطالب، وبالتالي يصبح عدد الإمتحانات أقل والدخول إليها بنسبة كبيرة من الطلبة.

وتابع نعمل الآن على إعداد المسودة النهائية لجدول الفصل الصيفي لطرحه وخصوصا أن هذا “الصيفي” مختلف عن الفصول “الدراسية الصيفية”السابقة من حيث اقتصار دوام الطلبة فيه على 4 أيام في الأسبوع وليست 5 كما هو معتاد، ليصار بعدها إلى إعلانه وطرحه للطلبة للتسجيل “بعد العيد”.

وكشف كفافي أنه وبسبب الظروف الإستثنائية الحالية، فسيتم السماح الآن لجميع الطلبة بالتسجيل للفصل الصيفي والدفع مع بداية الفصل، وليس اشتراط الدفع ومن ثم التسجيل، مؤكدا أن جامعة اليرموك لن تألوا جهدا في سبيل خدمة طلبتها وتذليل الصعوبات أمامهم.

كما وأستمع كفافي إلى الملاحظات التي أبداها الطلبة، مؤكدا أنها ملاحظات قيمة ومهمة وسيصار إلى طرحها في جلسة مجلس العمداء المقبلة، لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب حولها.