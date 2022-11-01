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كفرسوم يحيي آماله وبلعما يهبط في كرة الأولى

6:42 م2022-11-01

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عمان – الغد- حقق فريق اتحاد الرمثا فوزا معنويا على فريق البقعة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب السلط، ضمن منافسات الاسبوع الثاني عشر من دوري اندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وعزز اتحاد الرمثا مركزه خامسا على سلم الترتيب العام.
وانعش فريق كفرسوم آماله بالبقاء في الدوري بعد تغلبه على فريق الكرمل بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الامير هاشم بالرمثا.
وبهذا النتائج ودع فريق بلعما الدوري رسميا.

6:42 م2022-11-01
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