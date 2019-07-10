كفرنجة.. أعمال شغب وحرق بعد إصابة حرجة بمشاجرة

عامر الخطاطبة وطلال غنيمات

عجلون- اندلعت ظهر اليوم الأربعاء، أعمال شغب واسعة في منطقة كفرنجة بمحافظة عجلون، إثر مشاجرة بين عائلتين أصيب على إثرها شخص بحالة حرجة.

وقال مصدر أمني لـ”الغد”، إنّ “3 منازل ومركبة لذوي المتسبب بالإصابة تعرضت للحرق إثر أعمال الشغب”، مشيراً إلى أنّ “تعزيزات من الأمن والدرك أرسلت إلى المنطقة وعملت على تطويق المشكلة”.

وأشار المصدر إلى أنّ “الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة للوقوف على كامل ملابساتها”.

من جهته، قال مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور أحمد الزغول:، إنّ الشاب تعرض لإصابة في الرأس ونزيف على الدماغ وهو بحالة حرجة، وتم تحويله لمستشفى الملك عبدالله”.