السلايدر الرئيسيعجلونمحافظات

كفرنجة.. أعمال شغب وحرق بعد إصابة حرجة بمشاجرة

منذ ساعتين
أرشيفية لعناصر من الدرك

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عامر الخطاطبة وطلال غنيمات

عجلون- اندلعت ظهر اليوم الأربعاء، أعمال شغب واسعة في منطقة كفرنجة بمحافظة عجلون، إثر مشاجرة بين عائلتين أصيب على إثرها شخص بحالة حرجة.

وقال مصدر أمني لـ”الغد”، إنّ “3 منازل ومركبة لذوي المتسبب بالإصابة تعرضت للحرق إثر أعمال الشغب”، مشيراً إلى أنّ “تعزيزات من الأمن والدرك أرسلت إلى المنطقة وعملت على تطويق المشكلة”.

وأشار المصدر إلى أنّ “الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة للوقوف على كامل ملابساتها”.

من جهته، قال مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور أحمد الزغول:، إنّ الشاب تعرض لإصابة في الرأس ونزيف على الدماغ وهو بحالة حرجة، وتم تحويله لمستشفى الملك عبدالله”.

مقالات ذات صلة

لماذا يريد النائب مراد إحالة وزير الصحة للنائب العام؟

منذ 55 دقيقة

إحالة 6 متصرفين من “الداخلية” إلى التقاعد (أسماء)

منذ ساعتين

ضبط 6 حفارات مخالفة تستخرج البازلت – صور

منذ ساعتين

القبض على صاحبي أسبقيات ضربا طبيب “حمزة”

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock