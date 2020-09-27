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كفرنجة: إغلاق مدرسة للبنين بعد إصابة أحد طلبتها بكورونا

منذ 20 دقيقة

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عجلون– أغلقت لجنة الأوبئة في محافظة عجلون وبعد تنسيب مديرية الشؤون الصحية مدرسة للبنين في مدينة كفرنجه بعد إصابة احد طلبتها بفيروس كوورنا .
وأشارت مصادر في المديرية لوكالة الأنباء الأردنية بترا اليوم انه تم إغلاق المدرسة لمدة أسبوعين بالتنسيق مع الحاكمية الإدارية والتربية وتم المباشرة بأخذ عينات من المخالطين والمجاورين للطفل المصاب والمعلمين للتأكد من عدم انتشار الفيروس .
وأكدت المصادر انه تم تعقيم المدرسة وان فرق الاستقصاء الوبائي مستمرة في سحب العينات حفاظا على السلامة العامة داعية الى تعاون الجميع من خلال الالتزام بأوامر الدفاع ولبس الكمامات و القفازات .

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