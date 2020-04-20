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كفرنجة: استمرار إغلاق سوق الحسبة خلال شهر رمضان

منذ ساعتين

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عجلون– أعلن رئيس بلدية كفرنجة الجديدة نور بني نصر أن سوق الحسبة سيبقى مغلقا طيلة شهر رمضان المبارك احترازيا للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن سوقا شعبيا سيفتتح في الساحة التي تقع خلف دار البلدية، وبإمكان المواطنين شراء مستلزماتهم من الخضار والفواكه منه طيلة الشهر الفضيل.
وأشار إلى أن أعمال الصيانة اللازمة ستجرى لسوق الحسبة حفاظا على السلامة العامة.
بترا

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