كفرنجة بطلا لـ “يد الواعدين” ووادي السير وصيفا

عمان – الغد – ظفر فريق كفرنجة بلقب بطولة الواعدين لكرة اليد، وذلك بعد فوزه الكبير والمستحق الذي سجله على فريق وادي السير بنتيجة 29-21، في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب برعاية رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي، وبحضور اعضاء الاتحاد وأسرة الناديين.

وقدم لاعبو الفريقين اداء جيدا طوال المباراة، والذي دل على التطور الملموس الذي تشهده اللعبة حاليا، خصوصا فيما يتعلق بمشروع مراكز الواعدين الذي يشرف عليه الاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والأندية المنتسبة للاتحاد.

وشارك في البطولة 16 فريقا تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، في الوقت الذي حظيت فيه البطولة باهتمام كبير من الاتحاد.