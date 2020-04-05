كفرنجة: تأكيد إصابة “موزع الخضار” بكورونا.. وانتظار نتائج 30 عينة

محمود الطراونة وعلا عبد اللطيف



عمان- أغلقت الحكومة اليوم الأحد، سوق العارضة للخضار والفواكه احترازيا بقرار من وزيري الإدارة المحلية والزراعة بسبب وجود مخالط لمريض مصاب بكورونا كان يعمل بالسوق.

وقال الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات، لـ”الغد” اليوم الاحد، إن هناك إصابة واحدة بفيروس كورونا سجلت بسوق الخضار في كفرنجة، وهي لموزع خضار ثبت إصابته نتيجة مخالطته لشقيقه العائد من بريطانيا.

ووفق عبيدات، فقد تردد موزع الخضار على عدة أماكن، منها سوق العارضة لذلك تم إغلاقه احترازيا، ومن الطبيعي أن هناك مخالطين له من أماكن عدة.

وأشار عبيدات الى انه كان يتوجب على المخالط لمريض كورونا أن يتبع كافة التعليمات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء.

وأوضح أن المخالط اذا اجري له فحص كورونا وكانت نتيجته سالبة، لا يعني أنه ليس لديه عدوى، وقد يكون الفيروس في فترة الحضانة، وعليه حجر نفسه داخل المنزل وعند ظهور أي أعراض يجب تبليغ الفرق الطبية للتعامل معه من جديد وأخذ عينة وإذا ثبت إصابته يتم نقله للمستشفى.

وحول الحالة الصحية للمصابين بكورونا في الأردن، قال عبيدات إن جميع الحالات جيدة باستثناء حالتين تم وضعهما في العناية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعي فيما كانت هناك حالات متوسطة.

بدوره، قال مسؤول ملف كورونا في الشمال، الدكتور وائل الهباجنة، إن اللجنة ما زالت تنتظر عينات لمخالطي مصاب من محافظة عجلون، مشيرا إلى أن عدد العينان أكثر من 30.

وأكد الهياجنة أن النتائج ستظهر في فترة الظهيرة، وسيتم الإعلان عن أي من المستجدات، مشيرا إلى أن اللجان مازالت تواصل عملها بعد ثبوت اصابة شخص بفيروس كورونا كان قد خالط شقيقه المصاب العائد من بريطانيا ومصاب، وهو من سكان بلدة كفرنجة في محافظة عجلون.

وكان الجهات الصحية طلبت من المخالط حجر نفسه في منزله لغاية التأكد من عدم إصابته، إلا أنه مضى في عمله كبائع وتاجر للخضار، وكان يتردد على بلدة الكريمة لغايات الحصول على الخضار من المزارع.