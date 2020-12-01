كفرنجة يضرب موعدا تاريخيا بتأهله لمواجهة الأهلي بنهائي الكأس لكرة اليد

بلال الغلاييني

عمان – ضرب فريق كفرنجة موعدا تاريخيا بتأهله لمقابلة فريق الأهلي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة اليد، وذلك بعد أن تمكن من الفوز على فريق العربي بنتيجة 31-30، في المباراة التي جرت اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في الدور قبل النهائي لمنافسات البطولة، والذي شهد ايضا فوز فريق الأهلي على نظيره فريق القوقازي بنتيجة 31-28، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وستقام المباراة النهائية بين فريقي كفرنجة والأهلي يوم الثلاثاء 15 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد حسب القرعة التي سحبت في وقت سابق.

ويعبتر تأهل فريق كفرنجة إلى المباراة النهائية سباقة في تاريخ مشوار النادي مع لعبة كرة اليد، وهو التأهل المستحق بعد التطور الكبير الذي اصاب الفريق في الموسم الحالي.

وكان فريق كفرنجة قد تأهل إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز المثير الذي سجله على فريق الحسين إربد، وقبل ذلك كان الفريق يتغلب على فريق الكتة في الدور التمهيدي، فيما جاء تأهل فريق الأهلي بعد أن ادرك الفوز في الدور التمهيدي على نظيره فريق أم جوزة، وفي الدور ربع النهائي فاز على فريق يرموك الشونة.