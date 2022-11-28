كفريوبا يضم النصر وشتات.. يوناني أو إسباني لتدريب الفحيص.. إربد تحتضن المباريات البيتية لفرق الشمال

خالد تيسير العميري – تطل “الغد” على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

مدرب أجنبي لقيادة سيدات الفحيص

يدرس رئيس نادي شباب الفحيص، أيمن سماوي، العديد من الخيارات التدريبية، للاستقرار على هوية الجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى مهمة قيادة فريقه الأول للسيدات بكرة السلة، خلال المرحلة المقبلة.

وقال سماوي، في معرض رده على استفسارات “الغد”: “هناك العديد من الأسماء المطروحة على طاولتنا، لكننا نسير نحو الاستقرار على مدرب أجنبي من اليونان أو إسبانيا، وسيكون هناك اجتماع مع لجنة كرة السلة في النادي بحضور المدرب فيصل النسور، من أجل تنظيم البيت الداخلي ووضع خطة العمل للمرحلة المقبلة”.

واستطرد: “لقد طلب المدرب فيصل النسور الحصول على استراحة لفترة قصيرة حتى يلتقط أنفاسه ويعود إلى ألقه المعهود، لكن ما أود قوله هو أن النسور مستمر مع الفحيص، وهو من المدربين الذين نعتز بهم منذ نحو 7 سنوات من العمل مع الفريق، وسيكون من مهندسي كرة السلة بنادي الفحيص”، مشددا على أنه ليس من الرؤساء المتسرعين في إنهاء خدمات المدربين مع أي تعثر غير متوقع.

وأضاف: “سنحافظ على الجسم الرئيسي لفريق سيدات الفحيص، وسيتم تدعيم الفريق الأول بعدد من لاعبات تحت 18 سنة، لإكسابهن الخبرات اللازمة”، لافتا إلى أن الأيام القليلة المقبلة سيتم خلالها التوافق على هوية الجهاز الفني، لتحقيق طموحات عشاق الفريق بالمنافسة العربية والحفاظ على لقب بطولة الشارقة الدولية.

انطلاقة الكأس في منتصف كانون الأول

علمت “الغد”، من مصادر موثوقة، أن بطولة كأس الأردن CFI لكرة السلة، ستنطلق في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بمشاركة أندية الدرجة الممتازة، وهي: الأرثوذكسي والأهلي والرياضي والجبيهة والأشرفية وكفريوبا، علما أن البطولة ستقام طبقا لنظام خروج المغلوب من مرتين.

كفريوبا ينجز 6 صفقات

تعاقد نادي كفريوبا بشكل رسمي، مع اللاعبين: إبراهيم النصر ويوسف شتات وخلدون جبارة وعمار الشريقي وأمجد جبارة وعلي زيادنة، وذلك لتمثيل صفوفه في الموسم السلوي الجديد 2022.

وتأتي هذه التعاقدات التي أبرمتها إدارة الفريق القادم من الشمال برئاسة عبدالله القواسمة، استنادا إلى توصية مباشرة من المدير الفني للفريق، د.إبراهيم العصعوص.

وكشف القواسمة عن وجود صعوبات تتعلق بمفاوضاتهم مع عدد من اللاعبين المقيمين في عمان، في ظل عدم قدرتهم على الالتزام بتدريبات الفريق في إربد.

“سوبر ليغ” عربي للسيدات

بحث نادي شباب الفحيص، في جلسته الأخيرة مع الاتحاد العربي لكرة السلة، إمكانية تنظيم “سوبر ليغ” عربي للسيدات خلال المرحلة المقبلة، بهدف تنشيط اللعبة النسوية على المستوى العربي.

ويسعى المنظمون للبطولة، إلى توجيه دعوات محددة للفرق القوية التي تعد من النخبة في دورياتها المحلية؛ حيث أبدت فرق الرياضي اللبناني والاتحاد السكندري المصري وسموحة المصري والفحيص الأردني “المنظم”، ترحيبا كبيرا بالفكرة، بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة وضمان تطبيقها مع الاتحادات الأهلية.

إربد تحتضن عددا من مباريات الدوري

تعود صالة الحسن في مدينة إربد، لاحتضان المباريات البيتية لفريقي كفريوبا والأشرفية خلال منافسات بطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة، التي تقام خلال الفترة من 27 كانون الأول (ديسمبر) إلى 29 نيسان (أبريل) المقبلين.

ولعب فريقا الجليل وكفريوبا مبارياتهما في النسخة الماضية من الدوري الممتاز بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، في ظل عدم جاهزية صالة الحسن، التي عادت لتستقبل عددا من مباريات الدوري مجددا، بعد انقطاع طويل.

انتصاران للأرثوذكسي والفحيص

تغلب فريق الأرثوذكسي على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (48-44)، وفريق الفحيص على فريق نجوم الفحيص بنتيجة (66-23)، في لقاءين أقيما أول من أمس، ضمن منافسات دوري الناشئات تحت 16 سنة.

وحسم فريق الأرثوذكسي مواجهته أمام فريق الأهلي بنتيجة (77-46)، ضمن منافسات بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة.

الأخوان منصور يقتربان من الأشرفية

أكد رئيس نادي الأشرفية، وصفي بني حمد، توصله لاتفاق شفهي مع اللاعبين: محمد بكري ومحمد ذيابات وعلاء العوادين ومحمود منصور ومصطفى منصور وموسى السطري وعمار العمري وجلال بسطامي، تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية وانخراطهم في تدريبات الفريق التي ستبدأ غدا.

وقال رئيس نادي الأشرفية وصفي بني حمد، في حديثه لـ”الغد”: “لقد حاولنا الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق من أبناء المنطقة، وأسندنا إلى مدرب الفريق عبدالسلام صالح مهمة اختيار محترف مميز، إلى جانب ضم أربعة لاعبين يتمتعون بقدر عال من الخبرة في منافسات الدرجة الممتازة، وسنحسم العديد من الصفقات خلال الأيام القليلة المقبلة”.

اللاعب محمود منصور – (تصوير: أمجد الطويل) من تتويج فريق شباب الفحيص بلقب دوري السيدات للموسم 2022- (من المصدر)