كفر أسد تسجل أعلى كمية هطول مطري بمحافظة اربد

عمان- الغد- سجلت منطقة كفر أسد بلواء الوسطية غرب اربد، أعلى كمية هطول أمطار خلال 24 ساعة الماضية بمعدل 41 ملم وبنسبة 89 بالمئة من نسبة الهطول المطري العام .

واظهر تقرير محطات الأرصاد اليومي حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، تسجيل لواء الطيبة هطول مطري بمعدل 40 ملم وبنسبة 84 بالمئة من المعدل العام، تلاه لواء الكورة بمعدل 38 ملم وبنسبة 75 بالمئة، الرمثا 37 ملم وبنسبة 82 بالمئة، المزار الشمالي 35 ملم وبنسبة 72 بالمئة، اربد 34 ملم وبنسبة 60 بالمئة، بني كنانة 30 ملم وبنسبة 68 بالمئة، وأخيراً الشونة الشمالية بمعدل 12 ملم وبنسبة 60 بالمئة .

واكد مدير زراعة لواء الاغوار الشمالية الدكتور موفق ابو صهيون، أهمية الأمطار الأخيرة على مختلف الزراعات الحقلية والأشجار المثمرة ورطوبة التربة، اضافة الى أهميتها في زيادة مخزون السدود والمياه الجوفية.