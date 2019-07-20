كفوري وجبور يطربان جمهور الجنوبي بباقة من المواويل والأغنيات

معتصم الرقاد

عمان– بمواويل “الميجنا” وباقة متنوعة من الفلكلور الأردني الأصيل، أطل الفنانان وائل كفوري وأسامة جبور على جمهورهما الذي تجاوز الـ5 آلاف شخص، على المسرح الجنوبي في ثاني أيام مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ34.

بدأت الأمسية بفقرات غنائية قدمها الفنان الأردني أسامة جبور منها أغنية “المجد معمرها”، “هويدلك”، “عيرتني بالشيب”، و”أم العيون السود”، ليتفاعل الحضور مع كلمات وألحان “عندك بحرية”.

من المعروف أن نجم الأغنية العاطفية أسامة جبور من النجوم الذين يحظى اسمهم بقاعدة جماهيرية عريضة، وله مساهماته في كبرى المهرجانات الغنائية العربية، ويعد من نجوم الأردن الذين تخطت نجاحاتهم الحدود الجغرافية. كما أنه أحد أبرز جيل العمالقة؛ إذ حقق عبر مشواره الفني نجاحات متتالية، خصوصا أنه دائما ما يعد واجهة مشرفة تمثل الأردن في معظم العواصم، وفي كبرى المهرجانات العربية ومنها قرطاج وموازين ودار الأوبرا المصرية.

وانطلق صيت أسامة جبور بعد تقديم أغانيه على مسرح مهرجان جرش لأكثر من خمس دورات، ومن جانب آخر يعكف فريق عمل جبور حاليا على تجهيز عدد من الأعمال الغنائية التي سيتعاون خلالها مع أبرز الملحنين والشعراء العرب، ليتم تنفيذها بين الأردن والقاهرة وبيروت، كما سيقوم خلال الفترة المقبلة بطرح عملين من ألحان الموسيقار الراحل ملحم بركات، وتأتي لتتويج أعماله نظرا للعلاقة التي كانت تربطه بالراحل الكبير.

الفنان اللبناني وائل كفوري- (تصوير: محمد مغايضه)



ووسط هتافات الجمهور باستقبال فنانهم المحبوب اللبناني وائل كفوري، رد عليهم بكلمات أغنية وطنية عبرت عن مدى عشق الفنان للبلاد وللقيادة الهاشمية، كما عبر عن سعادته بهذه المشاركة، مبديا شكره الجزيل لإدارة مهرجان جرش لهذا التنظيم.

وبدأت ليلة كفوري الغنائية على خشبة المسرح الجنوبي بموال “ميجنا” وغنى “أهلا وسهلا.. شرفونا أحبابنا”، ليتبعها بأغنية “شو رأيك” والتي شاركه الجمهور بغناء كلماتها، وهي “يا جفني احسب دموعك وعدها.. وان في الصيف وعدها بفصل الشتا بترد الجواب.. شو رأيك ننسى اللي صار.. ونرجع سوى نسهر ليليه…”.

ومع هذه الأغنية، عبر الفنان كفوري عن مدى سعادته بهذا النجاح من خلال هذا الحضور الكبير، لينتقل بأغنية أخرى يغازل جمهوره بها “يا هوى روح وقلو.. قلو كتير اشتقتلو.. لو بدو عمري كلو بعطيه.. حامل بإيدي وردة آهات وذكريات”.

وفي الحفل الذي استمر أكثر من ساعة، تنقل كفوري بين أغنياته الحديثة برشاقة في البداية بدون فواصل، فما إن ينتهي من أغنية حتى يبدأ بمقطع من أغنية أخرى، وأكمل كفوري سهرته الطربية ليقدم “ناس بنتلاقى فيهم بننساهم بعد بالملقى.. ناس بنتلاقى فيهم وبتعز علينا الفرقه.. وناس بنترافق ع دروب نحنا وياهم بندوب.. ومين بيعرف شو المكتوب بنفارق ما لا بنبقى”.

وقدم خلال الأمسية الفنية عددا من الأغنيات حسب برنامجه المعد مسبقا، فيما كانت صرخات الجماهير تطالبه بعد تقديم كل أغنية بالإعادة، فيما كانت هناك صرخات وهتافات تهتف لكفوري.

وانتقل كفوري بصوته الرومانسي على أنغام أغنية “قولك غلط”، وتمايل الجمهور على كلمات “لو حبنا غلطة.. اتركنا غلطانين.. ما زال عشقانين.. مع بعض مرتاحين”.

واستمر برنامجه الغنائي والمعد خصيصا ليتناسب وأذواق كل من حضر بهذه الليلة ليستكمل بأغنية “كل اشي حولي” و”بحبك أنا كثير”.

وأطرب كفوري جمهوره بتقديم المواويل، وعلى وقع ألحان أغنية “مدللتي.. عمري وروحي ودنيتي.. أنسى الدنيا كلها الا مدللتي”، لينتقل الى أغنية “يا ظلي يا روحي” التي حظيت بمشاهد تفاعلية كبيرة بين الفنان وجمهوره.

ومع التنوع المعد ضمن برنامجه الغنائي، قدم صاحب الصوت الرومانسي أغنية “الغرام المستحيل”، وازداد تفاعل الجمهور عقبها على وقع أغنية “صار الحكي بيناتنا كله عتب.. في شي انكسر جواتنا وما تسألي.. مين اللي قرر يبعد ومين السبب.. من أول المشوار ما كنتي إلي”. واختار كفوري أن يكون مسك الختام مع أغنية “ما وعدتك بنجوم الليل”.

وأسدل الستار على ثاني ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ34 بتكريم المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي الفنانين وائل كفوري وأسامة جبور بدرعي المهرجان.