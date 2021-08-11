” كفو”.. أنشطة وفعاليات تحفز طاقات الشباب بأساليب مبتكرة

معتصم الرقاد

عمان- أطلق المهندس عبد القادر العمري مبادرة “كفو” التطوعية بجهد شبابي إيمانا بالعمل التطوعي، وبدور الشباب الفاعل بالمشاركة الجدية بكافة الجوانب لخدمة المجتمع.

ويهدف الفريق الذي تأسس العام 2018 لتقديم تدريبات وأنشطة ومبادرات مختلفة في مجال الريادة والتنمية وتعزيز الأعمال التطوعية الريادية، ويسعى للارتقاء بالمجتمع، وتمكين الإنسان بأن يكون قادرا على تحقيق أهدافه، والنهوض بمجتمعه والمشاركة بطريقة احترافية في مشاريع توعوية وريادية ذات قيمة عالية.

وحول رسالة ورؤية فريق “كفو” قال المهندس عبد القادر العمري، إنه يسعى لتفعيل دور الشباب وترسيخ التعاون وتطوير روح المبادرة بتوجيه طاقات الشباب الفكرية والعملية والفنية. واستعرضت منسقة اللجنة التنظيمية للفريق ختام الحجايا أبرز أهداف الفريق، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع لتفعيل المودة والترابط الاجتماعي من خلال تقديم مجموعة من التدريبات والمبادرات والنشاطات الإبداعية واكتشاف الطاقات والتخصصات وتفعيلها اجتماعيا وثقافيا وتفعيل الدور التقني والمعلوماتي وتحقيق التميز والإيجابية في مجالات الحياة المختلفة. وأشارت إلى أن كل عضو بالفريق يختار المهام التي تناسبه بحسب خبراته وميوله ومجال تخصصه من مجالات السوشال ميديا، التواصل مع الجمهور، المهام الإعلامية، المهام الحاسوبية والتقنية، مهام التدريب، مهام البرامج والأنشطة، مهام العلاقات العامة والتشبيك. وذلك لتحقيق نوع من التكامل في إدارة جوانب عمل الفريق.

وأكد المهندس العمري، أن الفريق يؤمن بأن تطوير الذات وتنميتها موجود بداخل كل شخص؛ ولذلك فإن التسجيل مفتوح للجميع، ضمن برنامج وخطة الفريق، “ونحن كإدارة مسؤولون عن تنمية مواهب وقدرات أي عضو يقوم بالانضمام إلينا، نقوم أيضا بتوفير الفرص الإبداعية للأعضاء بهدف صقل مواهبهم حسب مؤهلاتهم وميولهم وقدراتهم”. وأضاف أن الفريق يقدم تدريباته مجانا بمدربين لديهم الخبرات سواء من الفريق ذاته أو بالتشبيك والتعاون مع جهات أخرى، وأشار إلى أنه خلال جائحة “كورونا” تم تقديم مجموعة كبيرة من الورشات التدريبية والتوعوية والحلقات الحوارية “اون لاين” على مستوى جميع المحافظات وفئات مجتمعية متعددة.

وتحدثت عضو فريق “كفو” بيان ذياب عن تجربتها الشخصية بالانضمام للفريق، إضافة إلى أنها ضمن لجنة السوشال ميديا، قالت “إنها تجربة رائعة استفادت من الكثير من الورشات والتدريبات بتعزيز المهارات الشخصية”.

وأكدت دور اللجنة من خلال السوشال ميديا، بأنها الوسيلة الأكثر انتشارا واستعمالا ضمن تغيرات العصر، لهذا يمكن متابعة نشاطات وتدريبات وبرامج الفريق من خلالها وتقديم أفكار ومقترحات يتم إدراجها لاحقا ضمن أولويات أنشطة الفريق وحاجة المجتمع لها.

وأكد العمري أن الأداء المتميز لفريق “كفو” هو عامل النجاح الأساسي، وقال: إن العمل التطوعي الريادي هو ثروة عامة، وهو مصدر من مصادر قوة المجتمع، وهو قادر على إحلال التغيير الاجتماعي الثقافي الإيجابي من خلال تعزيز احترام التنوع والمساواة والمشاركة للجميع، وشعور الفرد بالراحة النفسية عند قيامه بأي تطوير ذاتي، شعور يلزم الفرد بأهمية الترابط بين أفراد المجتمع؛ فيسعى إلى المشاركة والقضاء على أوقات الفراغ وإحساس الفرد بمسؤوليته تجاه مجتمعه.