كفيتوفا تُعزز موقعها بالمركز العاشر في تصنيف المحترفات

باريس – عززت التشيكية بترا كفيتوفا موقعها في المركز العاشر على صدارة تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات الصادر الإثنين، وذلك عقب تتويجها بلقب بطلة دورة قطر المفتوحة.

وأحرزت كفيتوفا السبت لقبها الثاني في قطر بعد تتويجها عام 2018، والاول منذ فوزها بدورة شتوتغارت في نيسان/أبريل 2019، والثامن والعشرين في مسيرتها الاحترافية المرصعة بلقبين كبيرين في ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، عامي 2011 و2014.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرين الأولى وبقيت الاسترالية آشلي بارتي في الصدارة بفارق مريح عن مطاردتها المباشرة اليابانية ناومي أوساكا.

تصنيف العشر الأوليات:

1- الاسترالية آشلي بارتي 9186 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7835

3- الرومانية سيمونا هاليب 7255

4- الأميركية صوفيا كينين 5760

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5370

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

7- الأميركية سيرينا وليامس 4915

8- البيلاروس آرينا سابالينكا 4810

9- الكندية بيانكا أندرييسكو 4735

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4571