تبليسي – كشف كفيشا كفاراتشكليا أفضل لاعب جورجي، الذي يرتدي قميص فريق روبن كازان، والبالغ من العمر 20 عاما، أنه يشجع نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال بادري والد كفاراتشكليا: “حلمي بالطبع هو برشلونة، لكن جميع أبنائي يشجعون الريال بما فيهم كفيشا” الذي جذب اهتمام كبرى الفرق الأوروبية.

ونشأ كفيشا، الذي أتم 20 عاما في فبراير/شباط الماضي، بنادي دينامو تبليسي التاريخي بطل (كأس الكئوس الأوروبية) عام 1981، ثم انتقل قبل عامين إلى كرة القدم الروسية إلى لوكوموتيف موسكو أولا ثم إلى روبن.

وبدأت موهبة كفيشا تعلن عن نفسها الموسم الماضي، لكنها تفجرت هذا العام بعد وصول المدرب ليونيد سلاتسكي، الروسي المخضرم الذي سبق له التدريب في إنجلترا وهولندا.

والتقى سلاتسكي في هولندا، وتحديدا في صفوف فيتيسه، مشجع آخر لمدريد هو مارتن أوديجارد الذي تألق أيضا تحت إمرة المدرب الروسي.

ويعرف عن سلاتسكي، الذي قاد سسكا موسكو للتتويج بالدوري الروسي، براعته في اكتشاف ومنح الفرصة للشباب، وهو الأمر الذي أثبته مجددا هذا الموسم مع روبن الذي تغلب مؤخرا على المتصدر زينيت. (إفي)