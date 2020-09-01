“كلاسيكو” أول بين ريال مدريد وبرشلونة في اكتوبر

مدريد – سيقام الكلاسيكو الاول في الموسم الجديد بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الاخير في “كامب نو” في 25 تشرين الاول/اكتوبر، بعد أن تم الكشف الاثنين عن جدول مباريات الدوري الاسباني لكرة القدم، وسط إمكانية غياب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة الحدث.

ويلتقي الفريقان في الكلاسيكو الثاني في 11 نيسان/ابريل 2021 على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية في مسعى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للحفاظ على اللقب الذي احرزه في تموز/يوليو الفائت.

ومن غير الواضح ما إذا سيكون نجم برشلونة ليونيل ميسي حاضرا في هاتين المباراتين الموسم المقبل في ظل رغبته بالرحيل عن النادي الكاتالوني هذا الصيف، وهو غاب الاثنين عن الحصة التدريبية الاولى بإشارف المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بعد ان تغيّب الاحد عن جلسة فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ويفتتح برشلونة موسمه على ارضه امام التشي اسوة بريال مدريد الذي يستضيف خيتافي في المرحلة الاولى، الا انه سيتم إرجاء المباراتين لإفساح المجال للمزيد من الراحة للفرق التي شاركت الموسم الفائت في المسابقات الاوروبية التي انتهت في آب/أغسطس الحالي بسبب الموسم الطويل الذي تسبب به “كوفيد-19” بعد توقف المنافسات القارية لاكثر من اربعة اشهر.

وسيتم تأجيل أيضا مباراة اتلتيكو مدريد الافتتاحية على ارضه امام اشبيلية، لذا ووفق التعديل المتوقع، سيبدأ النادي الملكي حملة الدفاع عن لقبه خارج الديار ضد ريال سوسييداد في 20 ايلول/سبتمبر على ان يستضيف برشلونة فريق فياريال بعدها بأسبوع في اولى مبارياته.

ستقام المباريات خلف ابواب موصدة بوجه الجماهير ووفق بروتوكول صحي صارم للحؤول دون تفشي فيروس كوفيد-19، ويفتتح الموسم في 12 او 13 ايلول /سبتمبر، اي بعد ثمانية اسابيع على انتهاء الموسم الفائت في 19 تموز/يوليو. (أ ف ب)