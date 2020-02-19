“كلاسيكو” الهلال والاتحاد يتصدر الجولة “19” من الدوري السعودي

الرياض – تتجه الأنظار السبت صوب ملعب جامعة الملك سعود في الرياض الذي سيكون مسرحا لمباراة الكلاسيكو التي تجمع الهلال والاتحاد في قمة مباريات المرحلة التاسعة عشرة للدوري السعودي لكرة القدم.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث حقق الهلال فوزه الثاني توالياً في دوري أبطال آسيا ويحتل المركز الثاني في مجموعته الثانية بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي، فيما نجح الاتحاد في بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة الاندية العربية إثر فوزه المثير على مضيفه أولمبيك آسفي المغربي.

ويسعى الهلال متصدر الترتيب برصيد 41 نقطة، إلى تحقيق الفوز الرابع توالياً والثالث عشر في البطولة للمحافظة على صدارته بنفس الفارق النقطي بينه وبين مطارده النصر أو توسيع الفارق فيما لو تعثر الأخير أمام الحزم.

📄 أجرى اللاعب @Otayfff8 اليوم أشعة على موضع إصابته في الركبة؛ وذلك بعد تعرّضه لإصابة في مواجهة الفريق أمس أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.. ستتضح نتائجها يوم غد الأربعاء #الهلال pic.twitter.com/JpNQhmfV8v — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 18, 2020

ورغم افتقاد الهلال لمدافعه علي البليهي ونجم وسطه عبدالله عطيف بداعي الإصابة إلا أنه يملك أسماء مميزة وبدلاء جاهزين في جميع الخطوط.

واشتكى الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال من ضغط المباريات، مؤكدا سعي فريقه لتحقيق أهدافه التي وضعها خلال المباريات وقال: “لعبنا ثلاث مباريات في أسبوع، سيفتقد الفريق للاعب عبدالله عطيف”.

بدوره، كشف عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال أنه سيستمر ضمن صفوف الفريق بعد التوصل إلى اتفاق حول تجديد تعاقده مع حامل لقب دوري أبطال آسيا.

وقال المعيوف في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة التي فاز فيها الهلال على مضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي 2-1 الاثنين في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا: “حسمت كل الاتفاقات مع النادي وكنا بانتظار مباراة شباب الأهلي، اتفقت على تجديد عقدي لمدة 3 سنوات مع الهلال ومستمر مع الزعيم”.

من جانبه، يحاول الاتحاد الثالث عشر برصيد 19 نقطة تجاوز خسارته الدورية الأخيرة أمام ضمك والعودة لوضعه الطبيعي عبر الباب الكبير بقيادة مدربه الجديد البرازيلي فابيو كاريلي، الذي تم التعاقد معه قبل أسبوع لمدة عام ونصف خلفاً للهولندي هنك تين كات.

ومع أن الاتحاد سيفتقد لجهود لاعبه الأرجنتيني ليوناردو جيل بسبب تراكم البطاقات، إلا أنه سيستعيد خدمات نجمه التونسي أنيس البدري بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن المشاركة في آخر 4 مباريات. (أ ف ب)