آخر الأخبار الرياضةالرياضةالسلايدر الرئيسيرياضة محلية

كلمات لـ “الغد”: إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية وبناء الاجسام “السبت”

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد العميري

عمان – أكد رئيس الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مأمون كلمات، تبلغه قرار إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية وبناء الأجسام، اعتبارا من يوم السبت الموافق 6 حزيران (يونيو) الحالي، على أن يتم مراعاة ضوابط وتعليمات آلية الفتح.

وأشار كلمات في رده على استفسارات “الغد”: “سيكون هناك لجان كشف على المراكز الرياضية، لتطبيق آلية التعليمات الصادرة عن اللجنة الاولمبية ووزارة الصحة”.

وأتم حديثه بالقول: “نتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة الاولمبية على مجهوداتها، وكافة من ساهم في إعادة هذا النشاط المهم إلى الواجهة”.

Khaled.omeri@alghad.jo

الوسوم

مقالات ذات صلة

لويس سواريز: اللعب بدون جمهور سيكون “غريبا”

منذ 5 دقائق

جابر: معايير السفر في المرحلة المقبلة ستكون حسب تشابه الوضع الوبائي

منذ 15 دقيقة

“التربية” تمدد الدخول للاختبار التقييمي حتى الثامنة مساء

منذ 25 دقيقة

آلية إعادة تشغيل بعض القطاعات اعتبارا من السبت

منذ 40 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock