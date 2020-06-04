كلمات لـ “الغد”: إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية وبناء الاجسام “السبت”

خالد العميري

عمان – أكد رئيس الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مأمون كلمات، تبلغه قرار إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية وبناء الأجسام، اعتبارا من يوم السبت الموافق 6 حزيران (يونيو) الحالي، على أن يتم مراعاة ضوابط وتعليمات آلية الفتح.

وأشار كلمات في رده على استفسارات “الغد”: “سيكون هناك لجان كشف على المراكز الرياضية، لتطبيق آلية التعليمات الصادرة عن اللجنة الاولمبية ووزارة الصحة”.

وأتم حديثه بالقول: “نتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة الاولمبية على مجهوداتها، وكافة من ساهم في إعادة هذا النشاط المهم إلى الواجهة”.

Khaled.omeri@alghad.jo