“كلمات”: وسائل تعليمية إبداعية لتأهيل وتدريب صعوبات النطق

ديمة محبوبة

عمان- يتفق خبراء أن التعليم عبر الأنشطة غير المنهجية واللعب هو الطريقة المحببة والمفضلة للكثير من الفئات العمرية، حتى إنها وسيلة لمعالجة مشاكل النطق واللغة للكثير من المصابين بصعوبات النطق.

“كلمات” إحدى هذه الوسائل، فهو مشروع ينتج وسائل تعليمية لعلاج مشاكل التواصل والنطق واللغة وابتكار الحلول العلاجية عن طريق الألعاب اللوحية والبطاقات المصورة فيزيائيا وإلكترونيا.

مشروع “كلمات” هو إحدى الشركات المحتضنة في حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP، وهي شركة متخصصة بتصميم وإنتاج وسائل تعليمية، ومن خلال مسيرتها العملية في تعليم الأطفال النطق واللغة، وجدت أنه لا وجود لطرق مبتكرة في هذه العلوم، ما جعلها تسعى إلى تجهيز بطاقات وصنع منتج خاص بها لتساعد الأهالي والمعلمين على تطوير أطفالهم وتجاوز الصعوبات.

تقول المديرة التنفيذية لمشروع “كلمات” نورا صبحا “دراستي الجامعية كانت في علوم السمع والنطق من كلية علوم التأهيل في الجامعة الأردنية، ولدي خبرة لأكثر من 13 سنة كاختصاصية نطق ولغة من تطبيق جلسات لعلاج النطق واللغة، وقمت بالعديد من جلسات إرشادية لأهالي الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق واللغة”.

وتستذكر صبحا طفولتها التي أرشدتها للتفكير وتطبيق شركة “كلمات”، فتقول “منذ أن كنت طفلة صغيرة كان اللعب الجماعي مع عائلتي شيئا أساسيا؛ إذ لم يكن لثورة الانترنت وقنوات التواصل الاجتماعي دور في حياتنا آنذاك، وكان تواصلنا حقيقيا ووجاهيا والحياة أبسط وأكثر متعة”.

وتضيف “من الألعاب التي استمتعنا كثيرا بممارستها الربسيس والألعاب اللوحية الأخرى، وتركيب الليغو وبناء البيوت وتحريك السيارات وتعبئتها البنزين ولعب الشخصيات، والحياة التشاركية مع والدتي والغناء، جميعها ألعاب حسية وعقلية تساعد وتطور النمو بشكل سليم ويكون الحوار هو سيد الموقف”.

وتبين أنها عندما كبرت كان يشغلها كثيرا التفكير بالآخرين، وكيف يمكن أن يكون لها دور حقيقي في تغيير حياة الناس للأفضل، لافتا إلى أن أباها طبيب، وكان الجانب الإنساني والتفكير بالآخرين سمة متأصلة في بيتهم تربت عليها.

وعندما فكرت في دراسة تخصص جامعي، اختارت، على حد تعبيرها، تخصصا يؤمن الجانبين الطبي والإنساني فدرست علوم السمع والنطق، مؤكدة أن أهم نقطة في هذا المجال هي أن اللغة والتواصل والنطق تتكون وتتطور من مرحلة الطفولة للكبر، وكانت مهتمة في تقييم وتشخيص المشاكل واضطرابات النطق وآلية العلاج.

وتبين صبحا أنها بدأت مسيرة عملها في تقييم وعلاج أطفال باضطرابات مختلفة (كتأخر النطق ومشاكل اللغة نتيجة التأتأة، أو ضعف السمع، أو نتيجة طيف التوحد، أو المتلازمات المختلفة؛ إذ من الممكن وجود أطفال لا يعانون متلازمات أو أمراضا عضوية ولكن يعانون تأخرا في الكلام)، كما اختصت بالفحوصات السمعية مع الكبار والصغار.

وهنا بدأت تجد صعوبة في تطوير مهارات الطفل لقلة الوسائل التعليمية، خصوصا في اللغة العربية، فبدأت العمل على مشروعها الخاص وأسست شركة “كلمات للوسائل التعليمية”.

وتقول صبحا “عدم توفر الوسائل التعليمية، وخصوصا في اللغة العربية، كان هذا التحدي يجعل من جلسات النطق طويلة جدا ومملة، وكنت أحاول شراء منتجات أجنبية طبيعتها أقرب لبيئتنا العربية، لكن كانت هناك صعوبة في تطبيقها إلى اللغة العربية، ما جعلها تقوم بتصميم وسائل تعليمية يدوية أو أكثر حرفية وتلونها وتطبعها وتستخدمها في الجلسات”.

ومن هنا، وجدت أن هذه الوسائل تسهل عملية الاختصاصيين وتجعل التعليم أكثر سهولة ومتعة وحتى نتائجه أسرع ونسب النجاح في تخطي العلاج أكبر، حتى أن هذه الوسائل سهلة الاستخدام على المتخصصين والأهالي الذين لهم دور كبير في متابعة الحالة وتحقيق النجاح في العلاج.

وخلال مسيرة صبحا في تأسيس هذا الشركة عملت في روضة للأطفال؛ لتكون أكثر قربا ودراسة لحالاتهم وكاختصاصية نطق للطفولة المبكرة، وهذه التجربة علمتها الكثير، على حد تعبيرها، وكانت على تواصل مباشر لتطبيق برنامجها ووسائلها بشكل مباشر وعن طريق اللعب والغناء.

وفي 2015، سجلت شركة “كلمات للتأهيل والتدريب” في وزارة الصناعة والتجارة، وفق صبحا، مبينة أنها صممت وبنيت أول منتج، وأسمته “لغتنا لعبتنا”، واستمرت في صناعة منتجاتها وتطبيقها على الأطفال الذين يعانون صعوبات في النطق، ووجدت النتائج الإيجابية من قبل الأهالي والاختصاصيين.

اليوم أنتجت “كلمات” 100 منتج لتدريب وتطوير النطق واللغة بأشكال حيوية، ومنها ما هو ملموس ومنها ما هو إلكتروني يدرس على ألواح الكترونية.

وتذكر أنه في العام 2018، فازت بجائزة الابتكار لمؤسسة عبدالحميد شومان، وهي جائزة متخصصة للابتكار في الحقول التعليمية.

وتضيف صبحا أنه ومن منطلق خدمة المجتمع، وهي من أهم أهداف الشركة وزيادة الوعي المجتمعي بتخصص علوم السمع والنطق ومساعدة أهالي الأطفال الذين لديهم مشاكل نطق ولغة، قامت مع أفراد شركتها على إنشاء أنشطة بالمدارس والمراكز والمشاركة بمعارض عمان للتعليم بمحاضرات توعوية.

وقامت الشركة بتوفير استشارات مجانية أطلقتها الشركة في سبيل توعية وإرشاد الأهالي بطريقة التعامل مع مشاكل النطق والتواصل عند أطفالهم عبر التواصل أونلاين.

وفي بداية العام الحالي، انضمت شركة “كلمات” إلى حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز mySTARTUP ضمن مشروع دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن LEAP المدعوم من الحكومة الكندية.

وتؤكد أن “كلمات” تتلقى في الحاضنة الدعم اللوجستي وجلسات الإرشاد من قبل أفضل المتخصصين في مجالات مختلفة، والتدريبات المثرية المواكبة لأحدث التطورات بالتغييرات في المنطقة، ويتم تحديد الاحتياجات الأساسية من التدريبات بناء على حاجة الشركات الناشئة في الحاضنة.

وتمت الاستفادة من كل ذلك، وخاصة ربط الشركات الناشئة مع مستثمرين وداعمين، والتواصل مع شركات ناشئة ناجحة لمشاركة أهم نصائحهم، لكي تعم الاستفادة القصوى.