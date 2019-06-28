كلمات ينبغي تجنب قولها في العمل لإضفاء أجواء إيجابية

علاء علي عبد

عمان – من الجيد أن يكون هناك نوع من العلاقة الودية التي تربط الموظف بمديره في العمل، فمثل هذه العلاقة تضفي جوا من الراحة ينعكس إيجابيا على الإنجاز المهني ككل.

هذه العلاقة الودية يمكن أن تصل لنوع من الصداقة بين الطرفين وهو ما قد يشجع الموظف على دعوة مديره لحفلة عائلية أو ربما لتناول الغداء معه. أيا كانت درجة الود المتبادل بين الموظف ومديره فيجب عليه أن يضع بعين الاعتبار أنه مديره في النهاية وليس صديقه، وبالتالي يكون من الجيد وضع خطوط حمراء لا يتم تجاوزها في هذا النوع من العلاقة.

وعبر ما سبق يتبين لنا أنه من المهم أن يكون الموظف حذرا بانتقاء كلماته حرصا على حدود العلاقة التي تربطه بمديره، كون أن مجرد هفوة بسيطة يمكن أن تؤدي لنتائج سلبية كبيرة.

فيما يلي عدد من الأشياء التي يجب على المرء أن يتجنب قولها لمديره:

– “هل يمكن أن تخبرني لماذا اخترت خطة مشروع زميلي ورفضت خطتي؟”: النقاشات الانفعالية من الأشياء المتوقع حدوثها في العمل، لكن هذه النقاشات يجب أن تركز على مصلحة العمل نفسه لا على المصالح الشخصية. تذكر دائما أنك في المكتب لإنجاز المهام المطلوبة منك وليس للدفاع عن مدى كفاءتك في الإنجاز. مثل هذه النقاشات تسببت بهدم علاقات شخصية كثيرة فكيف لعلاقة مدير بموظف أن تصمد؟

– “هل تصدق ما يقوله هؤلاء؟”: مهما كانت علاقتك بمديرك قوية، ومهما كنت واثقا بأن رأيه متفق مع آرائك، تذكر دائما أن لا شيء مضمون

100 %. فضلا عن هذا، فإن مسألة ذم مجموعة من الناس لا يعد أمرا مقبولا لا على المستوى الشخصي ولا حتى على المستوى المهني.

– “أنت مخطئ تماما بهذا”: اعلم بأن مسألة توجيه انتقاد صريح لمديرك في العمل حتى لو كنت تراه بمثابة صديق لك، هو بمثابة توجيه لكمة ذاتية لنفسك. فحتى لو وجدت بأن مديرك قد ارتكب خطأ معينا فيمكنك إخباره بالأمر بطريقة أكثر لباقة كأن تخبره “لا أدري إن كنت محيطا بالأمر بشكل كامل، لكني أرى أنه ربما كان علينا إنجازه بطريقة مغايرة لما حدث”. أيا كانت الكلمات التي ستستخدمها، احرص دائما أن تكون نبرة صوتك هادئة وودية.

– “هذا الأمر ليس من اختصاصي”: بشكل عام اعلم بأنه لا توجد وظيفة واحدة ثابتة وغير متغيرة. فقد يكون وصف وظيفتك في بداية استلامك لها مختلفا بعض الشيء عن وصفها حاليا. لكن ككقاعدة اعلم دائما أنه كلما زادت المهام المطلوبة منك كلما كنت من الموظفين الذين يصعب الاستغناء عنهم، وبالتالي فإن الأمر هذا سيكون في مصلحتك لاحقا.