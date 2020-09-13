“كلمة” تصدر “في الطريق الطويل: مختارات قصصية من شمال القوقاز”

أبوظبي- الغد – أصدر مشروع “كلمة” للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي ترجمة كتاب “في الطريق الطويل ليلا: مختارات قصصية من شمال القوقاز” من إعداد كانطا إبراهيموف وإيرينا، وقد ترجمه من اللغة الروسية إلى اللغة العربيّة رامي القليوبي، وراجعها د. عبدالله حبه.

الكتاب يسلط الضوء على تقاليد وعادات الشعوب المسلمة في منطقة شمال القوقاز، والتي تعيش هناك منذ عصور قديمة وفقا لتقاليدها الخاصة، وتتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية عن السلطة المركزية في موسكو، وتمارس عاداتها الخاصة مثل الأخذ بالثأر وتعدد الزوجات وخطف العرائس وغيرها من العادات الغريبة، من خلال قصص مختارة لعدد من كتاب شمال القوقاز ومنطقة الفولغا.

ففي إحدى القصص، مثلا، يتناول كاتبها قصة خطف العروس، وهو تقليد قديم في القوقاز يلجأ إليه الفرسان في حال عارض والد العروس زواجهما، وينتهي الحال بقبوله الأمر الواقع في أغلب الأحيان.

لكن مع مرور الزمن، بات هذا التقليد يواكب التكنولوجيا الحديثة، فيخطف الفارس حبيبته بواسطة طائرة بدائية ويذهل الجميع، فيقبل الوالد بالأمر.

في أوقات كثيرة اتسمت علاقة الشعوب المسلمة بالسلطة المركزية بالعداوة التي وصلت في بعض الأحيان إلى حروب مدمرة وإراقة الدماء في القوقاز، كما تعرضت هذه الشعوب، بما فيها شعب تتار القرم للظلم والقمع، إذ تم تهجيرهم من أراضيهم في العام 1944 بتهمة التعاون مع الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

تتناول إحدى القصص عودة أحد الشبان التتار إلى البيت الذي ولد فيه في القرم، فيسعى لشرائه حتى تتمكن والدته من قضاء أيامها الأخيرة فيه.

الكتاب من إعداد الكاتبين كانطا إبراهيموف وإيرينا يارماكوفا ويتضمن قصصا لـ24 كاتبا يمثلون مختلف جمهوريات جنوب روسيا وشمال القوقاز ومنطقة الفولغا في روسيا، بما فيها، جمهوريات القرم وقبردينو-بلقاريا وداغستان والشيشان إنغوشيا وأوسيتيا الشمالية وقراتشاي-شركسيا وتتارستان وبشكيريا وغيرها.

المترجم رامي القليوبي هو صحفي ومترجم مصري روسي من مواليد العام 1984. تخرج في كلية الألسن – جامعة عين شمس في القاهرة العام 2006، وفي العام 2012 حصل على درجة الماجستير في الدراسات الأوروبية من كلية أوروبا في ناتولين (وارسو). يعمل أستاذا للغة العربية والترجمة في كلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو منذ العام 2015.