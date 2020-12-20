“كلمنتينا” تكرم المتميزين في الموارد البشرية

عمان- الغد- كرمت شركة كلمنتينا المتخصصة في الموارد البشرية عددا من المختصين المتميزين في مجال الموارد البشرية خلال عام 2020، وذلك خلال حفل اقيم عبر تقنية الاتصال عبر عن بعد بمشاركة عدد من المختصين ومدراء الشركات والمنظمات.

وتم تكريم: رندة أبو غوش من شركة عمان للصناعات الدوائية، ودانا الحسن من فاين هايجين، وسماح حسام من منظمة HelpAge

ويأتي التكريم، بالشراكة مع شركة اسكدنيا للبرمجيات وبالتعاون مع أدوية الحكمة وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’ ومدارس الكلية العلمية الاسلامية ومجلس المهارات ومنظمة التعليم من أجل التوظيف.

وتم الاختيار وفق عددا من الأسس، تتمثل بتحقيق الأهداف والأثر على القطاع، الشركة والموظفين، والقيادة والخدمة بعناية و الابتكار وأخلاقيات العمل.

وقال الشريك الاداري لشركة كلمنتنيا السيد سليمان شنك، ان الهدف من هذا التكريم هو تعزيز دور الموارد البشرية كشريك استراتيجي لتطوير الشركات والمنظمات.

وأضاف ان هذا التكريم يأتي محفزا ومشجعاً للعاملين في مجال الموارد البشرية نحو إحداث تغيير إيجابي في شركاتهم ومنظماتهم.

وتم اختيار المتميزين بالتوافق من قبل كل من: الشريك الاداري لشركة اسكدنيا ضحى عبدالخالق، ونائب رئيس الموارد البشرية لشركة الحكمة ماجدة اللبدي، ورئيس هيئة المديرين لجمعية انتاج الدكتور بشار حوامدة، والمدير للتنفيذي للتعليم من اجل التوظيف غدير خفش، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بنك الاتحاد دانيال شرايحة، ومدير عام مدارس الكلية العلمية الإسلامية دانا ابو قورة، ورئيس المجلس الوطني للمهارات القطاعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات الدكتور علاء النشيوات.

ومن جهته، اكد حوامدة على اهمية العنصر النسائي في الشركات، لافتا الى ان الموظف هو العنصر المهم وليس الزبون، لان وجود موظف سعيد سيجعل من العميل سعيد

وبدورها، اكدت عبدالخالق على أهمية إدارة الموارد البشرية في الشركات، معتبرة انها حالة فارقة في هذه اللحظات الصعبة.

وزادت ان المورد البشري اهم ثقافة بعد ثقافة البقاء على حد تعبيرها، مؤكدة على اهمية القيام بمبادرات لرفع معنويات الموظفين.

ومن جهتها، قالت خفش: ‘سعيدة بتكرم ثلاث سيدات رغم أن المشاركة كانت مقتوحة للجميع’، مؤكدة على

ضرورة إطلاق العنان لعنصر الابداع وعدم الوقوف عند أي معيقيات.

الى ذلك، عبر شرايحة عن فخره واعتزازه بالجهد المبذول من قبل المكرمين قي هذه المبادرة، معتبرا ان اعظم موارد هذا البلد هو الانسان واعظم ما في الانسان هي المرأة.

بدورها، قالت اللبدي ان الانسان هو العنصر الأساسي لنجاح اي شركة فالموارد البشرية هو القسم الاساسي المعني باهمية الانسان وتقدمه.

ومن جهتهم قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة فاين نيقولا بله، ان جائحة كورونا اثبتت اهمية المورد البشري، وان الإجراءات والسياسات يجب ان تتغير بناءً على تغيّر الظرف.

واكد المدير التنفيذي لجمعية انتاج نضال البيطار على أهمية وجود قسم للموارد البشرية في الشركات، فهو الرابط بين الإدارة والموظفين.