كلوب: أتلتيكو “ماكينة” واللعب أمامهم من أصعب اللحظات

مدريد – أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب (واندا متروبوليتانو) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أن الفريق المدريدي يعتبر “ماكينة بمعنى الكلمة”، مشيرا إلى أن اللعب أمامه يعتبر “أحد أصعب اللحظات في حياة أي لاعب”.

وأوضح كلوب خلال المؤتمر الصحفي: “إذا كان هناك فريق يجب أن تكون في كامل جاهزيتك وأنت تواجهه، فهو أتلتيكو. إذا بذلت أقصى مجهود ممكن، فستكون لديك حظوظا كبيرة أمامه. وإذا لم تفعل، فلن تكون لديك أي فرص. تأهل أتلتيكو للنهائي في مناسبات عديدة ليس من قبيل الصدفة”.

وتابع بطل أوروبا ومتصدر البريميرليغ: “هذا الأمر يبرهن على حالة الانسجام الكبيرة بين عناصره، كانت هناك تغييرات، وانضم عدد كبير من اللاعبين الجيدين من ذوي الخبرة، أعتقد أن أتلتيكو ماكينة بمعنى الكلمة، إذا فقدت تركيزك في أي لحظة، فسيحاصرونك بلاعبين أو ثلاثة”.

وأوضح المدرب الألماني: “شاهدت مباراتين كاملتين لأتلتيكو خلال آخر يومين. ليس لدي ما أقوله للذين يتهمون كرة أتلتيكو بأنها غير ممتعة. بالنسبة لي، أي طريقة ناجحة فهي ممتعة وجاذبة. هم يلعبون بكثافة وبسرعة وبشراسة، ولديهم فلسفة لعب واضحة”.

كما تحدث كلوب عن نظيره في الفريق المدريدي، الأرجنتيني دييجو سيميوني، وقال بهذا الصدد: “الناس تقول أنني حماسيا على الخط. أنا في المستوى الرابع في هذا الجانب، بينما هو فوصل للمستوى الـ12. لا أقارن بمستوى سيميوني في هذا الجانب، لقد أظهر هذا الأمر على مدار 8 سنوات وهي فترى ليست بالقصيرة، وما زال محافظا على نفس مستوى الحماس. إنه أمر مدهش”. (إفي)