كلوب تظفر بالميدالية الذهبية لبطولة السعودية في المبارزة

عمان – الغد – ظفرت لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة شهد كلوب بالميدالية الذهبية لبطولة السعودية المفتوحة التي جرت في العاصمة “الرياض” وشهدت مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات ، وخصوصا في بطولة السيدات التي تقام لأول مرة في السعودية.

وتمكنت اللاعبة كلوب من تجاوز مرحلة دور المجموعات والتأهل الى المباراة النهائية والتغلب على اللاعبة السعودية ندى عابد بنتيجة 15-9.

وتعد كلوب إحدى اللاعبات الموهوبات في لعبة المبارزة رغم صغر سنها ، واستطاعت الفوز بالعديد من الميداليات الذهبية في البطولات الدولية والعربية ، إلى جانب تتويجها في منافسات الدوري الآسيوي، الذي أقيمت منافساته العام الماضي في العاصمة عمان.

ويولي اتحاد اللعبة الذي يرأسها د. خالد عطيات ، أهمية كبيرة بلاعبي المنتخبات الوطنية كافة مع التركيز على لاعبي الفئات العمرية باعتبارهم “المدماك” الرئيسي لعمليات التطوير، وقد أعد الاتحاد هذا العام برنامجا حافلا للمنتخبات الوطنية التي ستشارك في الاستحقاقات المهمة الخارجية واقامة المعسكرات التدريبية.