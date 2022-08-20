كلوب: صلاح تطور بشكل مذهل

تحدث مدرب ​ليفربول​ يورغن ​كلوب​ عن التحسينات التي أجراها النجم المصري محمد ​صلاح​ من حيث المستوى الذي قدمه على مر السنوات.

وقال كلوب: “أعتقد أن صلاح في السابق وجد قدمه اليمنى وكأنها في إجازة، لا يستفيد منها كثيرا، لكنه دائما ما يتطور، ما فعله أمر جنوني حقا، لقد وصل هذا العام وقدمه اليمنى رائعة تقوم بكرات عرضية مذهلة. أعرف أن صلاح وصل إلينا قبل بضع سنوات، وعادة عندما يأتي لاعب من الخارج، يستخدم الجزء الداخلي من القدم لتدوير الكرة، ولكن فجأة كان لديه هذا التطور المذهل، لا أنسى هدفه في تشيلسي، كان رائعا جدا”.

وأضاف: “من الواضح أن صلاح بات محترفا بصورة كبيرة للغاية، ويحاول حقا تطوير نفسه ومهاراته بصورة استثنائية من وجهة نظري. إنه مهاجم على أعلى مستوى بصورة كبيرة، والدليل الأرقام التي يمتلكها، وهذا ليس فقط من حيث التهديف ولكن من ناحية صناعة الأهداف أيضا”.