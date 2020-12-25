كلوب: صلاح سعيد في ليفربول

لندن – رد الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي الخميس على التكهنات حيال مستقبل المهاجم المصري للفريق محمّد صلاح، قائلاً إن الأخير سعيد في الـ”بريميرليغ”.

أجرى اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مقابلة في إسبانيا الأسبوع الماضي قال فيها إن برشلونة وريال مدريد فريقان كبيران و”من يدري ما سيحدث في المستقبل”.

وأثارت تلك التصريحات تكهنات حيال ما إذا كان صلاح يسعى للحصول على عقد جديد طويل الأمد بعد العام 2023، أم أنه كان منزعجاً من حصول ترنت ألكسندر أرنولد على شارة القائد في مباراة ميدجيلاند ضمن دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي قبيل مباراة فريقه مع وست بروميتش المتعثر الأحد “نحن لا نتحدث بالعادة عن الصفقات، ليس معكم (الإعلام). فلماذا نبدأ الآن؟”.

وأضاف “مو (صلاح) في مزاج جيد إنه في حالة جيدة حقاً وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي”.

وتابع “لم نتلق صوراً (من ملعب التدريب) هذا الصباح، لكن لو وجدت لرأيتموه يضحك، لقد استمتع بالحصة. كل ما تبقى هو شيء جميل بالنسبة لكم جميعاً لتكتبوا عنه، ولكن داخلياً لا، لا شيء حقاً”.

ولم يؤثر أي شيء في أداء صلاح على أرض الملعب هذا الموسم. فقد سجل 13 هدفاً في الدوري، وغاب عن مباراة واحدة فقط لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه أفضل بداية له في الدوري الإنكليزي الممتاز، بل إنها أفضل حتى من بداية مسيرته الأولى عندما سجل 32 هدفاً في 38 مباراة بعدما سجل 12 هدفاً في نفس المرحلة الرابعة عشرة.

وفي المباراة الأخيرة السبت الماضي، دخل بديلاً وسجل هدفين من سبعة أهداف نظيفة في مرمى كريستال بالاس.

وقال كلوب “أعتقد أن هناك كل هذه الأشياء للحديث عنها: لم يبدأ المباراة الأخيرة، كل الأشياء التي سمعتها بعد ذلك حول ما يمكن أن يكون السبب، ثم دخل وسجل هدفين”.

وأضاف الألماني “أعتقد أنه في موسمه الأول لم يبدأ ضد ستوك سيتي، ثم دخل بديلاً وسجل هدفين. من الواضح أنه لا يحتاج إلى وقت طويل”. – (أ ف ب)