كلوب: صلاح من عظماء ليفربول على مر التاريخ

مدن – بدا مدرب ليفربول يورجن كلوب، فخورا من أداء فريقه في الفوز الذي حقق على ضيفه برينتفورد 1-0 أول من أمس السبت، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، ليسجل فريقه سادس انتصار له على التوالي في الدوري.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “شهدت المباراة اليوم أفضل أداء دفاعي رأيته في حياتي أمام أفضل فريق في الكرات الثابتة لعبت أمامه، لم نقدم فرصة حقيقية مع 50 أو 60 كرة ثابتة، هذا ما شعرت به على الأقل. كان ذلك بسبب تركيز الشبان حقًا. هل كان بإمكاننا التحكم في المباراة بشكل أفضل في الأماكن؟ نعم، لكنها كانت صعبة حقًا لأنهم كسروا الإيقاع”.

وأضاف: “لقد رأيت الكثير من الأشياء الإيجابية. من وجهة نظر مركزة، كان الأمر جيدًا حقًا لأننا بقينا في هذه اللحظات، مركزين جدا ونحاول التقدم. قدم الشبان أداءً جيدًا اليوم لذا أنا سعيد حقًا”.

وعن موقع ترينت ألكسندر-أرنولد الجديد وما إذا كان سيبقى هناك الموسم المقبل: “هذا يعتمد على اللاعبين الذين نحضرهم. إنه موقع يناسبه بشكل جيد للغاية. كانت الفرصة التي وضعها لداروين (نونيز) كرة مميزة جدًا. إنه قوي دفاعيًا للغاية، وما يزال يتعين عليه التكيف مع التشكيل لأنني أعتقد أنه عانى قليلاً في المباراة الأخيرة. لا يمكن أن يكون في كل مكان. لعب ترينت كل الدقائق تقريبًا في هذه الفترة المكثفة. إنه لأمر رائع ما يفعله”.

وأشاد كلوب بنجمه صلاح الذي وصل إلى الهدف رقم 100 على ملعب “أنفيلد”، وقال: “لا أستطيع رؤيته يتوقف، هذه طبيعته فقط. يجب أن تكون لديك هذه الرغبة في تسجيل الأهداف. غالبًا ما ينسى الناس عدد الأهداف التي يصنعها أيضًا. كثيرا ما يشارك”.

وأوضح: “عندما يجلس في الستوديو في غضون بضع سنوات كمحلل، سيعرف الجميع كم كان جيدًا عندما كنا نشاهده جميعًا. كثير من الناس لا يقدرون اللاعبين عندما يواصلون اللعب. بالنسبة لنا الأمر واضح. إنه رائع في كل الأوقات”.

وحول فرص الفريق الضعيفة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قال: “إذا فاز مانشستر يونايتد بمبارياته المؤجلة، فسيكون على بعد سبع نقاط وسينجز المهمة إلى حد كبير. نعرف ذلك. برايتون، إذا فازوا في جميع مبارياتهم، فمن الممكن تمامًا أن يكونوا فوقنا. إنها فترة ممتعة. علينا أن نتأكد من أننا نبقي الفرق وراءنا لأنه قادمة، لم يتم حسم أي شيء وهذا جيد”.

وفي تصريحات أخرى لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)”، واصل كلوب الإشادة بصلاح قائلا: “إذا احتاج الجميع إلى دليل على أن تميز محمد صلاح، فلا أعلم. هذا ليس هو الحال بالنسبة لأي شخص في ليفربول. إنه واحد من العظماء في كل العصور. الآن هو مجرد لاعب عالمي لديه الرغبة في تسجيل الأهداف. إنه يعمل بجد لإيقاف اللاعبين. نعلم جميعًا أن بعض اللاعبين العالميين ليسوا مضطرين للقيام بذلك أو لا يفعلونه، لكن يجب عليه فعل ذلك وهو كذلك. أنا فخور به حقًا”.

وأثنى كلوب على وصول الحارس أليسون بيكر للمباراة رقم 100 مع ليفربول بشباك نظيفة بقوله: “لقد أعطيته قميصًا، وكان لدينا قميص مُجهز له وقلت إن هذا من أجل إنقاذ أرواحنا 100 هذا الموسم. عروضه تتحدث عن نفسها. إذا كنت تعرفه، فهو شخص أفضل من كونه حارس مرمى وهذا صعب بالفعل. لا أستطيع الانتظار حتى أرى مئويته المقبلة”.

من جهته، أكد صلاح سعادته بقيادة فريقه للفوز على ضيفه برينتفورد، وقال صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “نحن بحاجة إلى الاستمرار في الفوز، لذا كان هذا هو الشيء الرئيسي بالنسبة لنا اليوم. أنا سعيد لأننا فعلنا ذلك. لا شيء يهم أكثر من النقاط الثلاث. نحن فقط بحاجة إلى الاستمرار”.

وعن الوصول إلى الهدف رقم 100 بمسيرته على ملعب “آنفيلد”، قال صلاح: “هذا يعني الكثير بالنسبة لي. أشعر أنني في بيتي هنا. أنا سعيد. نحتاج فقط لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة”.

وحول تسجيل 30 هدفاً في الموسم وهز الشباك في تسع مباريات متتالية، قال اللاعب لمصري: “إنه شيء يجعلني أشعر بالفخر. أنا أعمل بجد والجميع يعرف ذلك، والجميع يرى ذلك. أنا متحمس لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية والفوز بالمباريات”.

بشأن الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، أوضح: “نحن نأخذ كل مباراة على حدة، سنرى فقط. لا نريد أن نفكر أكثر، سنرى ما سيحدث”.

وفيما يتعلق بالتحسينات الأخيرة، أكد: “لقد تحسنا في الأسبوعين الماضيين، فزنا بست مباريات متتالية، وحافظنا على نظافة شباكنا في مباراتين، وهو أمر مهم حقًا بالنسبة لنا. نحن أكثر استقرارًا في الوقت الحالي الذي نحتاج فيه لمواصلة التقدم”.-(وكالات)