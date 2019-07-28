كلوب: على الجميع دفع الفواتير

مدن – إعترف مدرب نادي ​ليفربول​ الإنجليزي ​يورغن كلوب​ أن فريقه ليس قادراً على صرف مبالغ طائلة في كل موسم، على عكس الغريم ​مانشستر سيتي​ الذي يبرم الصفقات الكبيرة في كل موسم.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور: “لا يمكنني قول أي شيء حول ما تقوم به باقي الفرق، لا أعلم كيف يقومون بذلك. علينا أن ندفع الفواتير، أنا آسف، على الجميع دفع الفواتير، نحن إستثمرنا في هذا الفريق، والآن يبدو بأننا لا نقوم بذلك، لكننا لا نعيش في أرض خيالية حيث بإمكاننا أن نشتري من نريد”.

وأضاف المدرب الألماني: “لا يمكننا القيام بذلك دائماً، يبدو أن هناك 4 فرق في العالم بإمكانها القيام بذلك، وهي ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، لا يمكن مقارنتنا بهم، هذا هو الوضع”. – (وكالات)