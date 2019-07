كلوب: علينا اثبات انفسنا على مدى الموسم وليس بمباراة واحدة

ادنبره – قلل المدرب الألماني يورغن كلوب من شأن نتيجة مباراة درع المجتمع بين فريقه ليفربول ومانشستر سيتي، على المنافسة بينهما في الموسم المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض الفريقان سباقا حتى الرمق الأخير في موسم 2018-2019، انتهى باحتفاظ سيتي بلقب الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، الباحث عن لقب أول في بطولة إنجلترا منذ عام 1990، لكن الفريق الأحمر عوّض الخيبة المحلية، بتتويجه مطلع حزيران (يونيو) بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا.

