كلوب: علينا اثبات انفسنا على مدى الموسم وليس بمباراة واحدة

ادنبره – قلل المدرب الألماني يورغن كلوب من شأن نتيجة مباراة درع المجتمع بين فريقه ليفربول ومانشستر سيتي، على المنافسة بينهما في الموسم المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض الفريقان سباقا حتى الرمق الأخير في موسم 2018-2019، انتهى باحتفاظ سيتي بلقب الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، الباحث عن لقب أول في بطولة إنجلترا منذ عام 1990، لكن الفريق الأحمر عوّض الخيبة المحلية، بتتويجه مطلع حزيران (يونيو) بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا.

Next stop, Evian 🇫🇷 Jürgen Klopp has underlined the importance of this week’s training camp… https://t.co/UNwgY3Cjam — Liverpool FC (@LFC) July 29, 2019

وفي الموعد الذي يسبق انطلاق موسم 2019-2020، يلتقي سيتي وليفربول الأحد على ملعب “ويمبلي” في مباراة درع المجتمع السنوية، والتي ستأتي بعد فترة تحضيرات صيفية غير مشجعة لليفربول، علما بأن الفريق الانجليزي افتقد في فترة التحضيرات لعدد من لاعبيه الأساسيين مثل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيليين حارس المرمى أليسون وروبرتو فيرمينو، لارتباطهم مع منتخبات بلادهم في بطولات قارية.

وتطرق كلوب الى المباراة المرتقبة ضد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالقول: “بالنسبة لي، لا علاقة لها بما تبقى من الموسم، هذه مباراة، وحتى لو توافر لي 8 لاعبين فقط، سأحاول الفوز بها”.

Thank you for your brilliant support, Edinburgh 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🙌#LFCPreSeason pic.twitter.com/QzNOpmKIZU — Liverpool FC (@LFC) July 28, 2019

وشدد كلوب على أن: “المطلوب هو إثبات أنفسنا على مدى الموسم، وليس في مباراة واحدة”، منتقدا في الوقت ذاته عدم إيلاء المباراة الأهمية اللازمة في إنجلترا، واعتبارها بمثابة إشعار بقرب انطلاق الموسم الجديد، بدلا من “مباراة كأس” تجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس.

وأشار كلوب الى أنه لن يخاطر بلاعبيه في مباراة درع المجتمع، لاسيما في ظل الالتحاق المتأخر لعدد منهم بالفريق بعد إجازة صيفية متأخرة بسبب الارتباط بالمنتخبات. (أ ف ب)