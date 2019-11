كلوب: علينا التفكير باللاعبين وليس المال

لندن – انتقد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجمعة، العدد “المفرط” للمباريات التي يتعين على اللاعبين خوضها، وحث الجهات المعنية على التفكير في اللاعبين وليس المال.

ويأتي غضب كلوب بسبب أزمة تحديد موعد لمباراة ليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام أستون فيلا لتزامنها مع مشاركة “الريدز” بمونديال الأندية في قطر.

Jürgen Klopp luidt niet voor het eerst de noodklok over het in zijn ogen belachelijke speelschema. 'Niemand denkt er echter over na, ze gooien er gewoon een nieuw toernooi bij.' https://t.co/lD7KLVwoYw

وأوضح كلوب انه لم يتم التوصل حتى الآن إلى حل للمشكلة، ونفى التفكير في خوض مباراة الكأس في موعدها المحدد سابقا بفريق وخوض مونديال الأندية بفريق آخر، مؤكدا: “لا يمكننا ترك لاعبين هنا لكأس الرابطة، لدينا مباراتان في خلال فترة مزدحمة ولا يمكننا أن نسافر إلى قطر بـ11 لاعبا فقط”.

وأضاف: “المباريات كثيرة. نحن جميعا نعي هذا الأمر. لا أحد يرغب في الحديث عن الأمر لذا فيقرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إقامة دوري الامم ويصبح اللاعبون مضطرون لخوض المزيد من المباريات”.

Is Jürgen Klopp right?

Do modern day players have too many games? 🤔 pic.twitter.com/DS0mUtzEWl

— Free Super Tips (@FootySuperTips) November 2, 2019