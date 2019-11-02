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كلوب: علينا التفكير باللاعبين وليس المال

منذ 4 ساعات

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لندن – انتقد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجمعة، العدد “المفرط” للمباريات التي يتعين على اللاعبين خوضها، وحث الجهات المعنية على التفكير في اللاعبين وليس المال.

ويأتي غضب كلوب بسبب أزمة تحديد موعد لمباراة ليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام أستون فيلا لتزامنها مع مشاركة “الريدز” بمونديال الأندية في قطر.

وأوضح كلوب انه لم يتم التوصل حتى الآن إلى حل للمشكلة، ونفى التفكير في خوض مباراة الكأس في موعدها المحدد سابقا بفريق وخوض مونديال الأندية بفريق آخر، مؤكدا: “لا يمكننا ترك لاعبين هنا لكأس الرابطة، لدينا مباراتان في خلال فترة مزدحمة ولا يمكننا أن نسافر إلى قطر بـ11 لاعبا فقط”.

وأضاف: “المباريات كثيرة. نحن جميعا نعي هذا الأمر. لا أحد يرغب في الحديث عن الأمر لذا فيقرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إقامة دوري الامم ويصبح اللاعبون مضطرون لخوض المزيد من المباريات”.

وتابع: “الناس يقولون إنه هناك حاجة لفرق أكبر حجما، ولكن هذه اللعبة ليست بحاجة لمزيد من اللاعبين. الفكرة في عدم التوازن القائم بين عدد اللاعبين وفترات الراحة التي يحتاجونها”.

وأبرز كلوب أن اللاعبين لديهم أسبوعان راحة في لعبة تتطلب جهدا بدنيا كبيرا،ودعا روابط الدوريات للتحرك والتحدث عن الأمر “بالتفكير في اللاعبين وليس المال”. (إفي)

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