كلوب عن خسارة ليفربول أمام برايتون: الفريق كان مرهقا ذهنيا وبدنيا

لندن – عزا الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول خسارة فريقه الأربعاء أمام برايتون بهدف دون رد واتساع فارق النقاط مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لسبع نقاط إلى “الإرهاق البدني والذهني”.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “كان أسبوعا معقدا للغاية خضنا فيه مباراتين صعبتين خارج أرضنا”، في إشارة إلى انتصار فريقه على توتنهام ووست هام يونايتد.

وأضاف أن الفريق ظهر في مواجهة برايتون “مرهقا ذهنيا وبدنيا”.

وتابع “كانت هناك لحظات فرطنا خلالها في الكرة بشكل سهل للغاية وبدا الإرهاق الذهني على اللاعبين. جعلنا الأمر سهلا على برايتون، لكنهم قاموا بعمل جيد أيضا”.

وأضاف كلوب “لا شك في أن برايتون استحق الفوز . الأهم بالنسبة لي هو العثور على تفسير لخسارتنا المباراة واستيعاب ما حدث. لم نكن مقنعين”. (إفي)