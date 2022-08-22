كلوب: لست مسؤولا عن الأموال التي يمكننا إنفاقها

علق الألماني يورغن ​كلوب​ مدرب فريق ​ليفربول​ الانكليزي، على موقف ناديه في الميركاتو الصيفي الحالي بعد البداية المتعثرة في البريمييرليغ.

وقال كلوب لموقع “ليفربول إيكو” البريطاني:” لست مسؤولا عن الأموال التي يمكننا إنفاقها، الوضع هكذا دائمًا ولم يتغير”.

واضاف:” أحب المجموعة من اللاعبين حقًا، الآن دعنا نسير للأمام، ولا نقلق باستمرار بشأن هذه الأشياء.. فالحقائق ستظل كما هي”.

وحول الإصابات، قال:” عندما يكون لديك الكثير من الإصابات، فعليك أن تسأل نفسك كمدرب ما هو الخطأ؟”.

وأردف:” لقد بدأ الأمر بثلاث إصابات، حيث تعرض كيليهر لإصابة أثناء تواجده مع منتخب أيرلندا، كما أن وضع ديوغو جوتا مشابه، وتعرض كالفين رامسي لمشاكل أيضًا في وقت مبكر جدًا”.

واختتم:” ما يحدث غريبًا مع ماتبب، لم يكن يشعر بأي شيء أثناء التدريب، ثم قال إن هناك شيئًا.. وسيغيب لمدة 3 أو 4 أسابيع.. إنه أمر غريب”.