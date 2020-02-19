كلوب محذراً اتلتيكو: رأيت وجوهاً سعيدة لكن الأمور لم تُحسم بعد

مدريد – أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه لا يزال يملك فرصا للتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وأن فريقه “سيبذل كل ما بوسعه. وسنرحب بالمنافس في أنفيلد”.

وأبرز كلوب أنه ليس محبطا من أداء لاعبيه ولا النتيجة، كاشفا: “شهدت مباريات أسوأ بكثير في حياتي، لكننا لم نكن جيدين في الثلث الأخير، هذا ما حدث”، بعد الخسارة 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال مساء الثلاثاء.

كما وجه المدرب الألماني تحذيرا شديد اللهجة لأتلتيكو قائلا: “رأيت وجوها سعيدة في أتلتيكو، اتفهم ذلك، لكن الأمر لم ينته بعد. سنحت لنا فرص، لكن ذلك لم يكفي. لذا فإن جميع الاحتمالات قائمة”.

وتابع: “أدى الأتلتي مباراة كبيرة، وحاولنا قدر المستطاع من جانبنا. فقدنا التركيز في بعض الأحيان. في نهاية الأمر لم نخسر بخمسة أهداف بل بهدف وحيد. ستكون مباراة الإياب عصيبة. وطالما كان لدينا 11 لاعبا فسنواصل المحاولة، لذا أقولها لكم، مرحبا بكم في الأنفيلد”.

وخسر حامل لقب التشامبيونز مباراة الذهاب مساء الثلاثاء بهدف نظيف أمام فريق العاصمة الإسبانية حمل توقيع ساؤول إنييجيث، ويسعى وراء التعويض ومواصلة مشواره في البطولة خلال مباراة الإياب التي تقام على أرضه بملعب أنفيلد يوم 11 مارس/آذار المقبل. (إفي)