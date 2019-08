كلوب مشيداً بالحارس أدريان: قام بتصديات لا تصدق

إسطنبول – أبرز الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول “الاستعداد المذهل” للحارس الإسباني أدريان المنضم حديثا لـ”الريدز”، وذلك عقب تألقه في مباراة السوبر الأوروبي التي انتهت بفوز ليفربول على تشيلسي (5-4) بركلات الترجيح.

وقال كلوب عن أدريان – الذي ضمه ليفربول في الخامس من الشهر الحالي واضطر للدفع به في كأس السوبر الأوروبي مساء الأربعاء لإصابة الحارس الأساسي البرازيلي أليسون: “تحدثت مع أدريان وكان من الواضح أنه يحتاج لوقت ليكون مستعدا ولكنه لم يحصل على هذا الوقت”.

