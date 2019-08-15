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كلوب مشيداً بالحارس أدريان: قام بتصديات لا تصدق

منذ 33 دقيقة

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إسطنبول – أبرز الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول “الاستعداد المذهل” للحارس الإسباني أدريان المنضم حديثا لـ”الريدز”، وذلك عقب تألقه في مباراة السوبر الأوروبي التي انتهت بفوز ليفربول على تشيلسي (5-4) بركلات الترجيح.

وقال كلوب عن أدريان – الذي ضمه ليفربول في الخامس من الشهر الحالي واضطر للدفع به في كأس السوبر الأوروبي مساء الأربعاء لإصابة الحارس الأساسي البرازيلي أليسون: “تحدثت مع أدريان وكان من الواضح أنه يحتاج لوقت ليكون مستعدا ولكنه لم يحصل على هذا الوقت”.

وتابع: “أدريان لم يلعب منذ فترة ولكن كان عليه أن يكون مستعدا وقد كان. وقام بتصديات لا تصدق. من المذهل أن يكون مستعدا بهذا الشكل” وأبرز كلوب فخره الشديد بأداء أدريان في مباراة الليلة الماضية والتي تصدى فيها لركلة الجزاء الخامسة لتشيلسي ليمنح فريقه اللقب.

ومن ناحية أخرى، أبدى كلوب امتنانه للمشجعين المحليين كما امتدح مدينة إسطنبول و”أجوائها الرائعة”. (إفي)

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