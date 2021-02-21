كلوب هاوس: تحميل التطبيق يتضاعف خلال أسبوعين فقط

تضاعفت عدد مرات تحميل تطبيق المحادثات كلوب هاوس على مدار أسبوعين فقط، وفقا لتقديرات أصدرتها شركة متخصصة في تحليل البيانات.

وقالت شركة آب آني لتحليل البيانات المتخصصة في شؤون التطبيقات الإلكترونية إنها رصدت زيادة كبيرة في عدد مرات تحميل تطبيق المحادثة كلوب هاوس من 3.5 مليون مرة إلى 8.1 مليون مرة في الفترة من 1 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري.

وزادت شعبية هذا التطبيق الإلكتروني، الذي يشترط لتحميله على الهاتف دعوة من مستخدم فعلي له، في الفترة الأخيرة بعد أن أكد عدد من المشاهير استخدامه.

لكن عدد مرات التحميل لا تساوي بالضرورة عدد المستخدمين.

رغم ذلك، اقترنت هذه الشعبية الكبيرة بانتقادات تعرضت لها الشركة المطورة والمشغلة للتطبيق.

وألقى خبراء الضوء على أنه في بعض الأحيان تُمرر البيانات الموجودة على التطبيق إلى خوادم إلكترونية صينية حتى وإن كان المستخدمون في الولايات المتحدة أو دول أخرى.

لكن هذه المخاوف لم يكن لها تأثير كبير على اهتمام المستخدمين بهذا التطبيق.

وشهد تحميل كلوب هاوس نموا كبيرا رغم القيود التي ينطوي عليها تحميل واستخدام التطبيق، إذ ا لا يمكن استخدامه إلا على أجهزة iPhone كما يشترط لتحميله الحصول على دعوة مستخدم فعلي للتطبيق مع السماح لكل مستخدم بدعوة عدد محدود من الأشخاص.

وتم تحميل التطبيق 2.6 مليون مرة في الولايات المتحدة، وفقا لآب آني التي أشارت أيضا إلى انتشار واسع النطاق لتحميل التطبيق عالميا.

وأسهم في النمو الكبير في الطلب على تطبيق المحادثة ظهور عمالقة التكنولوجيا من أمثال الملياردير إيلون ماسك ومؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ عليه. ويُشاع في الأسواق أن شركة فيسبوك تعمل في الوقت الراهن على تطوير منتج مشابه لمنافسة كلوب هاوس.

وقد لا يكون عدد مرات التحميل مؤشرا دقيقا على العدد الحقيقي للمستخدمين.

ويمكن تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات الإلكترونية التابع لأبل آب ستور دون الحاجة إلى الدعوة اللازمة لاستخدامه.

كما يشجع كلوب هاوس المستخدمين على تحميل التطبيق على أية حال – وذلك لأن تحميل التطبيق يسمح لهم بحجز اسم المستخدم الذي يرغبون فيه للاستخدام المستقبلي.

وفي بعض الأحيان تكون أسماء المستخدم سلعة عليها إقبال شديد على مواقع التواصل الاجتماعي الرائدة، إذ تشتد المنافسة على الحصول على الأسماء الحقيقية، أو القصيرة سهلة الاستخدام.

ولا يعلن تطبيق كلوب هاوس عدد المستخدمين عليه، لكن بعض شركات تحليل البيانات تقدر عدد مستخدميه بأكثر من ستة ملايين مستخدم.