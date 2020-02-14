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كلوب يؤكد مشاركة ماني أمام نورتيش سيتي

منذ 3 ساعات

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لندن –  أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن مهاجمه السنغالي ساديو ماني المصاب منذ 23 يناير/كانون ثان الماضي سيكون متاحا لمباراة فريقه امام نوريتش سيتي السبت في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ماني قد تعرض لتمزق عضلي ابعده عن الملاعب منذ 23 يناير/كانون ثان ، واثار الشكوك حول مشاركته في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا امام أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل.

وقد أكد كلوب اليوم مشاركة ماني في مباراة السبت، مما يعني استعداده للمشاركة في مواجهة الأتلتي.

وقال كلوب لدى سؤاله عن ماني وجيمس ميلنر “بالتأكيد هما متاحان”. – (إفي)

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