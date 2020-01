كلوب يتجنب الاحصائيات وغوارديولا في ضيافة مورينيو – فيديو

لندن – يبحث ليفربول، البطل غير المعلن رسميا، عن تحقيق فوزه العشرين تواليا على ارضه ومعادلة رقم مانشستر سيتي، الاحد في المرحلة 25 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وفي مرحلة تشهد عدة مباريات نارية، يستقبل ليفربول المتصدر بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي، ساوثمبتون الذي يعيش فترة جيدة فاز فيها خمس مرات في آخر سبع مباريات.

لكن تشكيلة المدرب الالماني يورغن كلوب، تعيش على “كوكب” آخر هذا الموسم في الدوري، فقد فازت في 23 مباراة من أصل 24 وتعادلت مرة يتيمة.

After five successive PL wins in January, Jürgen Klopp has been shortlisted for the @PremierLeague Manager of the Month award 🙌

وبحال فوز “الحمر” السبت، سيبتعدون بفارق 22 موقتا عن سيتي الذي يخوض مواجهة صعبة جدا الاحد على ارض توتنهام السادس.

ويحاول كلوب قدر الامكان تجنب الحديث عن ضمان اللقب الاول لفريقه في ثلاثة عقود، برغم حصده ثلاث نقاط جديدة الاربعاء ضد وست هام (2-0)، ليصبح اسرع فريق يحرز 70 نقطة في موسم واحد.

Liverpool will set yet another club record if they beat West Ham United at the London Stadium on Wednesday night.

Victory would see Jürgen Klopp's men become the first Reds side to defeat every opponent during a single campaign in the top flight. 😱pic.twitter.com/SZTt7hh1FH

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) January 29, 2020