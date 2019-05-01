كلوب يخرج عن صمته بعد “تهديد ميسي”

الغد- رد مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن ما وصفه بـ”التهديد” الذي صدر عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن لقب دوري أبطال أوروبا.

واليوم الأربعاء، يلتقى الفريق الكتالوني بضيفه ليفربول على أرضية ملعب “كامب نو”، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي صرح لوسائل الإعلام قبل بداية الموسم الجاري أنه يريد استعادة لقب دوري أبطال أوروبا من جديد، بعدما غاب عن خزائن النادي منذ عام 2015.

وفي هذا الصدد، قال كلوب، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة هذا المساء “ما صرح به ميسي اعتبرته تهديدا لي”، وفق ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأضاف “نحن أيضا نريد الفوز والتأهل إلى النهائي ولما لا تحقيق اللقب”، مشيرا إلى أنه لا يجب إيلاء الاهتمام كله لميسي وحده.

وتابع “لا يتعلق الأمر كله بميسي، هل يجب التركيز عليه؟ نعم لكن لا يجب الاهتمام به وحده، هناك 10 لاعبين آخرين في برشلونة قادرين على حسم نتيجة المباراة”.

وأوضح المدرب الألماني أن ليفربول يملك حظوظا في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أنه يجب لعب كل مباراة في وقتها وعدم التفكير كثيرا في اللقاءات المتبقية”.

وبشأن اللاعب السابق لليفربول المنتقل إلى برشلونة عام 2018، كشف كلوب أن “الريدز” يفتقد كثيرا فيليب كوتينيو، مضيفا أنه “لاعب جيد وأحب العمل معه، لكن نتائجنا كانت جيدة من دونه”.

وفي وقت سابق، صرح كلوب بأنه لا يتخوف من ملعب “الكامب نو”، قائلا “إنه مجرد ملعب، كبير نعم، لكنه ليس معبدا لكرة القدم”.

واضطر “البارسا” للرد على تصريحات مدرب ليفربول، حيث نشر على حسابه الرسمي في تويتر مقطع فيديو، يظهر مناطق متفرقة من الملعب الضخم. وكان الفيديو مرفقا بتعليق “هذا الكامب نو.. بيتنا ومعبدنا وقلعتنا”.-(سكاي نيوز عربية)