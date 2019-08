كلوب يستبعد انحسار المنافسة على لقب “البريميرليغ” بين فريقين فقط

لندن – استبعد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، أن تنحسر المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بين فريقين فقط.

وصرح كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع آرسنال المقررة اليوم السبت: “أهم شيء بالنسبة لي هو أنها ليست معركة بين فريقين، وحتى لو كان الأمر كذلك، فنحن لا نعرف ما إذا كنا سنكون الفريق الثاني. لدينا الكثير لإثباته بعد”.

"The start to the season has been intensive, yes, but this group of players have embraced that. They don’t view intensity as being something to fear. It’s actually part of our make-up – it’s our identity as a team." 💪https://t.co/WUMZSQ7roe

