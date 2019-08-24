كلوب يستبعد انحسار المنافسة على لقب “البريميرليغ” بين فريقين فقط

لندن – استبعد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، أن تنحسر المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بين فريقين فقط.

وصرح كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع آرسنال المقررة اليوم السبت: “أهم شيء بالنسبة لي هو أنها ليست معركة بين فريقين، وحتى لو كان الأمر كذلك، فنحن لا نعرف ما إذا كنا سنكون الفريق الثاني. لدينا الكثير لإثباته بعد”.

"The start to the season has been intensive, yes, but this group of players have embraced that. They don’t view intensity as being something to fear. It’s actually part of our make-up – it’s our identity as a team." 💪https://t.co/WUMZSQ7roe — Liverpool FC (@LFC) August 24, 2019

وأضاف الألماني: “الموسم الماضي كان أول موسم نقدم فيه مثل هذا الآداء، فكيف سنعتبر أنه من المسلم به أن يحدث ذلك مرة أخرى؟ لا يزال هناك الكثير أمامنا لتحسينه”.

تجدر الإشارة إلى أن فريق “الريدز” احتل المركز الثاني في الموسم الماضي خلف مانشستر سيتي، متقدما بفارق كبير على تشيلسي، صاحب المركز الثالث، في واحدة من أكثر المنافسات تقاربا بين الفريقين في الآونة الأخيرة.