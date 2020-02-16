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كلوب يصف العقوبة الأوروبية على مانشستر سيتي بـ “الصدمة”

منذ ساعتين

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لندن – تحدث الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، حول العقوبة المفروضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على مانشستر سيتي، مشيرا أن الأمر كان بمثابة “الصدمة”، في الوقت الذي أثنى فيه على عمل الإسباني بيب غوارديولا مع “السيتيزنز”.

وسؤل كلوب عن العقوبة التي فرضها (اليويفا) على السيتي الجمعة باستبعاده من المشاركة في دوري الأبطال لموسمين مقبلين بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وأشار المدرب الألماني في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) عقب انتصار فريقه على نورويتش سيتي بهدف نظيف في الجولة الـ26 من البريميرليج: “ما يمكنني قوله هو أنني مدرب كرة قدم وأتحدث فقط عما يتعلق بها. ما فعله بيب منذ قدومه لإنجلترا استثنائي. ولكن ليس لدي أدنى فكرة عن أي شيء آخر”.

وأضاف: “أشعر بالأسف لبيب وللاعبين. سيكون هناك طعن، وسنرى ماذا سيحدث. قطعا، الأمر خطير للغاية”. (إفي)

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