كلوب يكشف تفاصيل عداوة حكم توتنهام

اتهم يورغن كلوب، الحكم بول تيرني بوجود ضغينة لديه ضد ليفربول بعد فوز مثير لفريقه 4-3 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وتقدم ليفربول 3-صفر في أول ربع ساعة لكن توتنهام انتفض ليتعادل 3-3 حين هز ريتشارليسون شباك أليسون بضربة رأس في الوقت بدل الضائع، واحتج المدرب كلوب على منح توتنهام ركلة حرة خلال بناء هدف التعادل.

وانتزع ديوغو جوتا هدف الفوز لليفربول بعد دقيقة واحدة، واعترض كلوب أمام الحكم الرابع قبل أن يركض احتفالا بهدف الفوز، ونال بطاقة صفراء من تيرني بسبب انفعاله.

وانتقد المدرب الألماني الحكم تيرني في وقت سابق، زاعما أنه كان يجب أن يطرد مهاجم توتنهام هاري كين بسبب تدخل خطير خلال مواجهة بين الفريقين في 2021، وقال الأحد إن ليفربول لديه “تاريخ” مع الحكم.

وأضاف لمحطة “سكاي سبورتس”: لا أعرف حقا ما الذي يكنه ضدنا، قال إنه لا توجد مشكلة لديه، لكن هذه لا يمكن أن تكون الحقيقة، ينظر إليّ، لا أفهم ذلك، احتفالي لم يكن ضروريا، هذا عادل، لكن ما قاله لي عندما أشهر البطاقة الصفراء ليس جيدا.

وقالت لجنة الحكام إنها على علم بتعليقات كلوب، مشيرة إلى وجود تسجيلات لحكام الدوري الممتاز في كل المباريات عبر نظام التواصل.

وأوضحت اللجنة: بعد مراجعة كاملة لتسجيل صوت الحكم بول تيرني بلقاء الأحد يمكننا تأكيد أنه تعامل بطريقة احترافية، بما في ذلك وقت انذار مدرب ليفربول، لذا نبدد تماما أي تكهنات حول حدوث تصرفات غير لائقة من تيرني.