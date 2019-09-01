كلوب يكشف سبب “غضب” ماني.. ويعد بعلاج الأزمة

أبوظبي– كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مساء السبت، سبب غضب لاعبه السنغالي، ساديو ماني، عقب تبديله في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب عقب المباراة: “غضب ماني ليس بسبب التبديل، إنه شخص عاطفي، وهناك شيء حدث لم يعجبه، سنعالج الأمور في غرف الملابس”.

وانفجر النجم السنغالي غضبا أمام المدير الفني الألماني، وذلك بعدما تم تبديله في الدقيقة 83 في مباراة ليفربول أمام بيرنلي، التي انتهت بفوز “الريدز” بثلاثة أهداف نظيفة أحرز منها ماني الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وأجرى كلوب تبديلا في الدقيقة 83 بأن أخرج ماني وشارك بدلا منه ديفوك أوريغي، كما شارك شكوردان شاكيري بدلا من البرازيلي فيرمينو، وخلال خروج السنغالي ماني اعترض في وجه مدربه والذي بدوره فضل الصمت.

وحينما جلس ماني على مقاعد البدلاء اعترض مرة أخرى، لكن جيمس ميلنر وفيرمينو وقائد الفريق جوردان هندرسون قاما بتهدئته.

وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وخلال البث التليفزيوني حاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بالنجم المصري محمد صلاح، الذي لم يمرر فيها الكرة له.

ورغم تأكيد اللاعبين المتكررة بشأن العلاقة الجيدة التي تجمعهما داخل وخارج الملعب، أحيانا ما تلاحظ الجماهير أنانية ماني وصلاح عندما يتعلق الأمر بإمكانية تمرير أي منهما الكرة للآخر عندما يكون في وضعية أفضل. سكاي نيوز