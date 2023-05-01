كلوب يكشف سر احتفاله أمام توتنهام.. ويرد على ادعاءات مايسون

مدن – تنفس مدرب ليفربول يورجن كلوب الصعداء، بعد فوز فريقه الصعب على ضيفه توتنهام 4-3 أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ليفربول ثلاثية في أول 15 دقيقة، لكنه انهار في الشوط الثاني، وحصل توتنهام على التعادل في الوقت بدل الضائع، قبل أن يترك البرتغالي ديوجو جوتا بصمته بإحراز هدف الفوز.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “هل انخفض أداؤنا؟ ربما نعم. في أول 20 دقيقة لا أعرف كيف وصلوا إلى الكرة. أفضل طريقة للدفاع عن الهجوم المضاد هو إنهاء الموقف، والثانية في الضغط العالي، إذا لم تفعل ذلك، ستستقبل هجوم مضاد، هذا ما يلعبون من أجله ولهذا السبب عليك القيام بالأشياء الصحيحة”.

وعن إصابته في أوتار الركبة أثناء الاحتفال بهدف جوتا، أكد المدرب الألماني: “لست متأكدًا مما إذا كانت أوتار الركبة يمكن أن تكون العضلة المقربة ولكن تمتت معاقبتي. خطايا صغيرة على الفور. استدرت للاحتفال لأن الحكم الرابع لم يفعل شيئا طوال الوقت. لم أقل شيئًا سيئًا، لقد ألقيت نظرة سيئة بما فيه الكفاية. بصرف النظر عن ذلك، كل شيء على ما يرام”.

وحول ما إذا كان يجب طرد ديوجو جوتا بسبب مخالفة قاسية على لاعب توتنهام أوليفر سكيب، قال كلوب: “أنا أفهم ذلك. رايان (ماسون) يجب أن يقلق بشأن أشياء أخرى. إنهم فريق كرة قدم جيد، عليهم أن يلعبوا كرة قدم أفضل. لا يمكنهم الرد فقط. عليهم أن يلعبوا كرة قدم أفضل مع هذا الفريق، ديوجو جوتا لديه قدم عالية لكنه لم يقصد إصابة رأسه (سكيب)”.

وتابع: “سمعت أنه كان من الممكن أن يحصل أوليفر سكيب على بطاقة حمراء. هل تحدث (مايسون) عن ذلك أيضًا؟ تريد جوتا خارج الملعب، يجب أن تقلق بشأن أشياء أخرى”.

وتحدث كلوب عن فرص فريقه الضئيلة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قائلا: “بالطبع لا. إذا فاز يونايتد ونيوكاسل بجميع المباريات، فكيف يمكننا الوصول إلى هناك؟ إذا بدأوا في الخسارة فنحن قريبون. حتى ذلك الحين علينا الفوز بمباريات كرة القدم للتأهل إلى المسابقات الأوروبية في المجمل”.

وأردف: “لعب برايتون واحدة من أفضل مباريات كرة القدم التي رأيتها في نهاية هذا الأسبوع، يجب أن أقول أن روبرتو دي زيربي، رائع. إنهم خلفنا بمباراتين مؤجلتين. أستون فيلا تتطور. إذا استطعنا الاستمرار سيكون هذا بالفعل نجاحًا”.

وفي تصريحات أخرى لشبكة “سكاي سبورتس”، انتقد كلوب الحكم بول تيرني بقوله: “كيف يمكن أن يرتكب خطأ على محمد صلاح (قبل هدف توتنهام الثالث)؟ لدينا تاريخنا مع تيرني، لا أعرف حقًا ما لديه ضدنا، لقد قال بأنه لا توجد مشاكل ولكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا”.

وواصل: “كيف ينظر إلي، لا أفهم ذلك. في إنجلترا، لا يتعين على أحد توضيح هذه المواقف، إنه أمر صعب حقًا ويصعب فهمه. احتفالي كان غير ضروري، وهو أمر عادل ولكن ما قاله لي عندما أعطاني البطاقة الصفراء ليس صائبا”.

من جهته، اعترف مهاجم ليفربول ديوجو جوتا، بأنه لم يكن يحلم أن يفوز فريقه بطريقة مثيرة، كما فعل أول من أمس.

وقال جوتا في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “لقد جعلنا الأمر صعبًا على أنفسنا. بعد تقدمنا 3-0 يجب علينا تجنب الوقوع في هذا الموقف، في النهاية سيكون يومًا لا يُنسى، فالفوز دائمًا شيء مميز”.

وأضاف: “الجميع يحلم بإحراز هدف الفوز في اللحظة الأخيرة. رأيت الكرة التي لم يتم الدفاع عنها بشكل صحيح. اعتقدت أنني أستطيع التسجيل وكان هدفا رائعا”.

وحول ما قاله كلوب له عندما زج به في الشوط الثاني، قال كلوب: “في تلك اللحظة كان من المهم الحصول على الكرات الثانية، هذا ما طلبه مني. الهدف الثاني منح توتنهام الثقة، إنه الدوري الإنجليزي الممتاز ومن الصعب إدارته”.

وعندما سئل “هل عاد ليفربول؟”، أجاب: “نعم. إنه شعور رائع ونحن بحاجة فقط إلى الاستمرار”.

أما نجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، فبدا مذهولا من الطريقة التي فاز بها فريقه على ضيفه توتنهام، وقال في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “أمر جنوني، يا لها من مباراة، هذه هي المباريات التي نحب أن تلعب فيها. إنها نهاية رائعة. هي الأشياء التي تحب أن تراها لأكون صادقا”.

وأضاف: “ليس الأمر أننا شعرنا بالراحة، إنه مجرد احتفال، إنه أمر يدفعنا للفوز مرة أخرى. ننتقل من خيبة الأمل إلى السعادة المطلقة في غضون دقائق. طريقة رائعة للفوز بالمباراة”.

وتابع: “هناك الكثير الذي نحتاج إلى تعلمه. لا يمكننا أن نتعادل 3-3 عندما نكون متقدمين 3-0. هذا ليس ما تفعله الفرق الكبرى، نحن بحاجة إلى إعادة مشاهدة المباراة. لقد قاوموا، نقدم الثناء لهم. يتعلق الأمر بالفوز بالمباريات وهذا ما فعلناه اليوم”.

وحول دوره الجديد كظهير ينتقل أحيانا إلى وسط الملعب، قال أرنولد: “إنه نظام فريق كامل، ولم يتغير موقعي فقط. على الجميع أن يتغير ويتأقلم مع الامر. نحن نستمتع ونصنع الفرص ونسيطر على المباريات”.

في الطرف المقابل، أكد مدرب توتنهام رايان مايسون، أنه يصعب تفسير كيف تلقى فريقه ثلاثة أهداف، في أول 15 دقيقة من اللقاء.

وقاوم توتنهام بشراسة في الشوط الثاني، وأحرز بديله ريتشارليسون هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، لكن جوتا، أحرز هدف الفوز لصاحب الأرض بعد أقل من دقيقتين.

وقال مايسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “أن تمنح المنافس تقدما بثلاثة أهداف، يجعل العودة أمرا شبه مستحيل”.

وأضاف: “”نشعر أنه يمكننا تسجيل الأهداف وإيذاء الخصوم. لقد صنعنا الفرص، ولم يقدموا لنا أي شيء، كان علينا العمل من أجل العودة. من الصعب للغاية تحقيق التعادل في النهاية ثم التخلي عنه بهدف آخر”.

وتابع: “ربما أتحدث نيابة عن الجميع أنه كان هناك بعض الخوف (بعد تلقي ثلاثة أهداف)، من الصعب أن نفهم السبب. نحن بحاجة إلى معالجة ذلك وأن نكون أفضل. بعد ذلك أظهرنا التكاتف، لا أعرف عدد التسديدات التي سددوها على المرمى، لكن شعرنا أن لدينا تسديدات أكثر”.

وأردف: “هذا هو الدوري الممتاز، لا هوادة فيه ويجب أن تكون مستعدًا للقتال لمدة 95 دقيقة. تلقينا ثلاثة أهداف مروعة ومن الصعب شرح سبب حدوث ذلك. من الصعب تحمل الأمر”.

وحول ما إذا كان يجب إبراز بطاقة حمراء لجوتا بعد مخالفة بحق سكيب، قال مدرب توتنهام: “بصراحة، ربما تكون أوضح بطاقة حمراء ستراها في ملعب كرة القدم. أحتاج إلى توضيح. لقد عرض الخصم للخطر، ويحتاج سكيب إلى قطب، وسجل جوتا الهدف عندما لا ينبغي أن يكون على أرض الملعب”.

بدا نجم توتنهام هاري كين، حزينا بسبب الطريقة التي خسر فيها فريقه، وقال كين في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “كانت بداية مروعة في أول 20 دقيقة، ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك هذا الموسم. نحن بحاجة إلى البدء في فهم المباريات الكبيرة بشكل أفضل”.

وأضاف: “أول 20 دقيقة هي مباراة واحدة ثم الدقائق الـ 75 الأخرى تأتي، سنحت لنا الفرص، وضربنا القائم واستحققنا العودة إلى المباراة. بشكل عام ، كانت هذه عودة رائعة”.

وتابع: “أعتقد أنه على مدار الموسم أظهرنا أنه يمكننا العودة إلى المباريات، وأن نفعل ذلك هنا بعيدًا في آنفيلد يُظهر قدرتنا على ذلك، لكن من الصعب وضع الكلمات المناسبة عن البداية.. غير مقبول”.

وأردف: “هناك عدد كبير جدًا من الكلمات التي يمكنك استخدامها، وخلاصة القول أنك بحاجة إلى الخروج وإظهار أن الأمر لن يحدث علينا أن نجد سببًا لذلك، ونرى كيف يمكننا تحسين الوضع. في لحظة كهذه ومباراة كهذه، لا يمكنك فعل ما فعلناه في النهاية، إنه شعور الهزيمة المؤلمة”.

وعن ترتيب الفريق الدوري وأدائه بشكل عام هذا الموسم، قال كين: “الترتيب لا يكذب، ونحن لا نكذب. لدينا بعض اللاعبين الرائعين واللحظات ولكن كفريق لا نلعب بشكل جيد بما فيه الكفاية. نحن بحاجة لإظهار أنه يمكننا خوض المباريات عندما لا يكون تسير الأمور في صالحنا، نستحق أن نكون حيث نحن. لدينا أربع مباريات، هذه المباراة سيكون من الصعب تكرارها، ولكن لدينا أسبوع حتى المباراة التالية لذلك علينا المضي قدما”.

وحول مستقبله، قال قائد المنتخب الإنجليزي: “”أعيش في الوقت الحالي، أعيش لأعطي 110 بالمائة في كل مكان أتواجد فيه. هناك الكثير من الإيجابيات اليوم، لقد فعلنا بعض الأشياء الجيدة خاصة في الشوط الثاني ولكن كرة القدم بشكل عام تتعلق بالفوز وعندما تعود إلى المباراة، يجب أن تجد طريقة لتحقيق الفوز، والخسارة بهذا الشكل ضربة قوية”. -(وكالات)