كلوب يُلاقي شبّان تشيلسي مستعيدا ذكريات بروسيا دورتموند

لندن – يخوض المتصدر ليفربول الاختبار الأصعب له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى الآن هذا الموسم، بالحلول ضيفا على تشيلسي ثالث الموسم الماضي، في مباراة تأتي بعد سقوطين الفريقين في اختبارهما القاري الأول.

وسيطر الفريقان في الموسم الماضي على مسابقتي الأندية على مستوى القارة العجوز، اذ توج ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب بطلا لدوري الأبطال، بينما انتزع تشيلسي لقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بإشراف الإيطالي ماوريتسيو ساري، قبل أن يترك لفرانك لامبارد هذا الموسم مهام تدريب تشكيلة شابة في ظل عقوبة المنع من التعاقدات المفروضة على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

On our last visit to Stamford Bridge… What a strike, @DanielSturridge 😱🔥 pic.twitter.com/ay5zV0Z50d — Liverpool FC (@LFC) September 21, 2019

ويعتمد لامبارد على تشكيلة كان هو المثال الأعلى للعديد من أفرادها خلال سنيه المديدة في “ستامفورد بريدج”، وسيخوض بها الأحد على الملعب اللندني، تحدي مواجهة كلوب وفريقه الوحيد في إنجلترا، الذي لم يفقد أي نقطة هذا الموسم (5 انتصارات في 5 مباريات).

واختار المدرب الألماني قبل هذه المواجهة، الأبرز في المرحلة السادسة من الدوري الممتاز، الإشادة بالعمل الذي يقوم به لامبارد مع لاعبين شبان من أمثال تامي أبراهام ومايسون ماونت، أعادوا اليه ذكريات النجاحات السابقة مع بروسيا دورتموند ونجومه الشبان من أمثال ماريو غوتزه والياباني شينجي كاغاوا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقبل توليه الإشراف على تدريب ليفربول في العام 2015، أمضى كلوب 7 أعوام على رأس الإدارة الفنية لبروسيا دورتموند، وقاده الى ألقاب عدة أبرزها الدوري الألماني عامي 2011 و2012.

As #RWC2019 gets underway, we thought about who might make it in a Chelsea rugby team! 🏉 Have we missed anyone? 🤔 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 21, 2019

وأشاد كلوب بلاعبي تشيلسي من أمثال أبراهام (21 عاما)، ماونت (20 عاما)، كالوم هودسون-أودوي (18 عاما)، والأميركي كريستيان بوليسيك الآتي من دورتموند، مضيفا أن هؤلاء يدافعون عن ألوان فريق جيد.

ويخوض تشيلسي هذا الموسم وهو تحت تأثير عقوبة منع التعاقدات الجديدة عنه لفترتي انتقالات على خلفية مخالفته لقواعد انتقال اللاعبين القصَّر، ما دفع لامبارد للتعويل على اللاعبين الشبان في ظل عدم تمكن النادي من ضم لاعبين جدد، أو تعويض رحيل لاعبين عن صفوفه، أبرزهم النجم البلجيكي إيدين هازارد المنتقل الى ريال مدريد الإسباني.

لكن الفريق اللندني تمكن حتى الآن من تقديم أداء جيد في الدوري الممتاز، تخطى من خلاله البداية القاسية بالخسارة في المرحلة الأولى أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة. وفي المباريات الأربع التالية، حقق تشيلسي فوزين وتعادلين، وبرز في صفوفه الثلاثي الشاب أبراهام (متصدر ترتيب هدافي الدوري المحلي حتى الآن بـ 7 أهداف تشاركا مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي)، وماونت (3 أهداف)، وفيكايو توموري (وهدف واحد).

ويبدي لامبارد، أسطورة النادي الذي دافع عن ألوانه طيلة 13 عاما بين العامين 2001 و2014 تخللها إحراز 13 لقبا، ثقته بالجيل الجديد في “ستامفورد بريدج”، مؤكدا مسعاه الى جعل لاعبيه يقدمون أفضل مستوى ممكن.

ويسعى تشلسي السابع حاليا، الى البقاء ضمن المنافسين على المراكز الأربعة الأولى في موسم صعب. كما تأتي مباراته بعد خسارته أيضا في المباراة الأولى لدوري الأبطال أمام ضيفه فالنسيا الإسباني بهدف نظيف.

من جهته، سقط ليفربول في الجولة الأولى من منافسات دوري الأبطال لهذا الموسم، بهدفين نظيفين أمام مضيفه نابولي الإيطالي الثلاثاء، حيث يدخل الفريقان مباراة الأحد برغبة الفوز لاعتبارات مختلفة، لاسيما من جهة ليفربول الذي يريد الإبقاء على سجله المثالي هذا الموسم محليا، علما بأنه اكتفى بتحقيق فوز واحد فقط خارج ملعبه في آخر 12 مباراة ضد الكبار الآخرين في الدوري الممتاز (أي مانشستر سيتي، تشلسي، توتنهام هوتسبر، أرسنال، ومانشستر يونايتد). (أ ف ب)