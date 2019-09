كلوب يُلاقي شبّان تشيلسي مستعيدا ذكريات بروسيا دورتموند

لندن – يخوض المتصدر ليفربول الاختبار الأصعب له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى الآن هذا الموسم، بالحلول ضيفا على تشيلسي ثالث الموسم الماضي، في مباراة تأتي بعد سقوطين الفريقين في اختبارهما القاري الأول.

وسيطر الفريقان في الموسم الماضي على مسابقتي الأندية على مستوى القارة العجوز، اذ توج ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب بطلا لدوري الأبطال، بينما انتزع تشيلسي لقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بإشراف الإيطالي ماوريتسيو ساري، قبل أن يترك لفرانك لامبارد هذا الموسم مهام تدريب تشكيلة شابة في ظل عقوبة المنع من التعاقدات المفروضة على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعتمد لامبارد على تشكيلة كان هو المثال الأعلى للعديد من أفرادها خلال سنيه المديدة في “ستامفورد بريدج”، وسيخوض بها الأحد على الملعب اللندني، تحدي مواجهة كلوب وفريقه الوحيد في إنجلترا، الذي لم يفقد أي نقطة هذا الموسم (5 انتصارات في 5 مباريات).

واختار المدرب الألماني قبل هذه المواجهة، الأبرز في المرحلة السادسة من الدوري الممتاز، الإشادة بالعمل الذي يقوم به لامبارد مع لاعبين شبان من أمثال تامي أبراهام ومايسون ماونت، أعادوا اليه ذكريات النجاحات السابقة مع بروسيا دورتموند ونجومه الشبان من أمثال ماريو غوتزه والياباني شينجي كاغاوا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقبل توليه الإشراف على تدريب ليفربول في العام 2015، أمضى كلوب 7 أعوام على رأس الإدارة الفنية لبروسيا دورتموند، وقاده الى ألقاب عدة أبرزها الدوري الألماني عامي 2011 و2012.

