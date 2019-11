كليبرز يحسم لقاء القمة مع روكتس بـ “NBA”

لوس انجليس – حسم لوس انجليس كليبرز لقاء القمة ضد هيوستن روكتس في صالحه بفوزه 122-119 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفضل سلة في الثواني الاخيرة لنجمه كاوهي لينارد، في حين قاد الثنائي انتوني ديفيس وليبرون جيمس الطرف الاخر في المدينة لوس انجليس ليكرز الى فوز صعب على اوكلاهوما سيتي ثاندر 130-127.

,على ملعب “ستايبلس سنتر” وامام 19 الف متفرج، ساهم ثلاثة لاعبين في قيادة كليبرز الى الخروج فائزا وهم لو وليامس (26 نقطة) وكاوهي لينارد (24) بينها سلة الحسم نهاية المباراة ب15 ثانية، وبول جورج (19)، في حين لم تنفع النقاط الـ37 التي سجلها نجم روكتس جيمس هاردن في ابعاد الهزيمة عن فريقه علما بانه اضاف 12 تمريرة حاسمة و7 متابعات ايضا.

