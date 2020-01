كليبرز يسقط على ارضه في امسية تكريم براينت

لوس انجليس – خسر لوس انجليس كليبرز في غياب نجمه كاوهي لينارد الذي يعاني من الام في الظهر امام ساكرامنتو كينغز 103-124 على ملعبه ستايبلز سنتر ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين حيث خُصصت الامسية لتكريم نجم لوس انجليس ليكرز كوبي براينت الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الاحد الماضي.

وارتدى لاعبو كليبرز قمصانا حملت رقمي براينت (8 و24) خلال فترة التحمية كما بث النادي شريط فيديو تحدث خلاله نجم الفريق بول جورج وحيا فيه “الموهبة التي اصبحت ظاهرة ثم ايقونة وطنية” على حد تعبيره.

وحقق تورونتو رابتورز حامل اللقب فوزه التاسع تواليا اثر تغلبه على كليفلاند كافالييرز 115-109.

The @SacramentoKings win on the road behind 34 PTS (career-high), 8 AST from De'Aaron Fox.

Buddy Hield: 19 PTS, 5 3PM

Cory Joseph: 16 PTS, 7 AST pic.twitter.com/aGMSsCdmvZ

— NBA (@NBA) January 31, 2020