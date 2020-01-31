كليبرز يسقط على ارضه في امسية تكريم براينت

لوس انجليس – خسر لوس انجليس كليبرز في غياب نجمه كاوهي لينارد الذي يعاني من الام في الظهر امام ساكرامنتو كينغز 103-124 على ملعبه ستايبلز سنتر ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين حيث خُصصت الامسية لتكريم نجم لوس انجليس ليكرز كوبي براينت الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الاحد الماضي.

وارتدى لاعبو كليبرز قمصانا حملت رقمي براينت (8 و24) خلال فترة التحمية كما بث النادي شريط فيديو تحدث خلاله نجم الفريق بول جورج وحيا فيه “الموهبة التي اصبحت ظاهرة ثم ايقونة وطنية” على حد تعبيره.

وحقق تورونتو رابتورز حامل اللقب فوزه التاسع تواليا اثر تغلبه على كليفلاند كافالييرز 115-109.

The @SacramentoKings win on the road behind 34 PTS (career-high), 8 AST from De'Aaron Fox. Buddy Hield: 19 PTS, 5 3PM

Cory Joseph: 16 PTS, 7 AST pic.twitter.com/aGMSsCdmvZ — NBA (@NBA) January 31, 2020

وساهم كايل لوري والكاميروني باسكال سياكام وكلاهما اختير ضمن مباراة اول ستارز المقررة الشهر المقبل في تسجيل 42 نقطة للفائز، وكان نصيب الاول 23 نقطة بينها 14 في الربع الاخير في حين اضاف الثاني 19 نقطة، واضاف زميلهما الكونغولي الاسباني سيرج ايباكا 26 نقطة.

والفوز هو الثالث ايضا لرابتورز على كافالييرز هذا الموسم. اما افضل مسجلين في صفوف الاخير فكانا كيفن لاف وكولين سكستون (23 لكل منهما).

وشهدت المباراة اثارة كبيرة في الربع الاخير حيث تقدم رابتورز بفارق 10 نقاط قبل نهاية المباراة بخمس دقائق و41 ثانية، لكن كافالييرز رد بتسجيل 9 نقاط تواليا ليقلص الفارق الى نقطة واحدة (100-99) ثم سجل نورمان باول ثلاثية لرابتورز فسلة جديدة ليبتعد فريقه بفارق 6 نقاط.

وحذا بوسطن سلتيكس حذو رابتورز بفوزه السهل على غولدن ستايت ووريرز 119-104 بفضل 25 نقطة و8 متابعات لغوردون هايوارد و20 نقطة لجايسون تاتوم.

وتألق تراي يانغ في صفوف اتلانتا هوكس وسجل 39 نقطة ليقوده الى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 127-117. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان بن سيمونز مع 31 نقطة.

وبنى هوكس فوزه في الربع الاول الذي شهد تسجيله 39 نقطة ليثأر بالتالي لخسارته على ملعبه امام فيلادلفيا 103-105.

وفي مباراتين اخريين، فاز دنفر ناغتس على يوتا جاز 106-100، وواشنطن ويزاردز على تشارلوت هورنتس 121-107.