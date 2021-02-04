كليبرز يعوض سقوطه أمام نتس ودونتشيتش يوقف هزائم مافريكس

لوس انجليس (الولايات المتحدة) – غداة خسارة في اللحظات الأخيرة أمام بروكلين نتس، عاد بول جورج بحافز أكبر لقيادة فريقه لوس أنجليس كليبرز 121-99 على كليفلاند كافالييرز في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، وتجنيبه الدخول في سلسلة خسارات متتالية للمرة الأولى الموسم الحالي.

وأحرز جورج ثماني ثلاثيات، وهو رقمه الأعلى هذا الموسم، في طريقه إلى تسجيل 36 نقطة، ليبقى كليبرز الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يخسر مباراتين متتاليتين.

فقد سقط ثاني ترتيب المنطقة الغربية فجر الأربعاء أمام مضيفه نتس، ولم يتمكن من الصمود في وجه الثلاثي كيفن دورانت، جيمس هاردن، وكايري إيرفينغ، ليّمنى بهزيمته الثانية في 12 مباراة (124-120).

ويعتبر جورج الخسارة واللعب السيء فرصة للتعرف إلى نفسه وتحسين مهاراته.

وقال اللاعب الذي سجل ثماني من أصل تسع تسديدات ثلاثية إن “الليلة الماضية كانت استعداداً رائعاً لهذه الليلة. لقد قمت بعمل سيء في تسديداتي، قلت لنفسي إذا سنحت لي الفرصة نفسها، هذه المرة سأسجلها”.

وأضاف “قام زملائي في الفريق بعمل رائع في البحث عني. لقد هيأوا لي كل شيء وفسحوا لي المجال”.

دوري كرة السلة الأمريكي 🏀: فيلادلفيا يواصل سلسلة انتصاراته ويتغلب على تشارلوت هورنيتس 118 – 111 (جويل إمبيد 34 نقطة) pic.twitter.com/xlYeKhWfqp — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 4, 2021

وكان كليبرز المتعب هو من تغلب على كافالييرز، إذ أنهى مباراته السادسة في رحلته خارج أضه بفوز أمام جماهير محدودة من ألفي شخص جراء فيروس كورونا على ملعب “روكيت مورتاج فيلدهاوس” في كليفلاند.

وتابع جورج “أردنا إنهاء هذه الرحلة بنتيجة رائعة. لم نرغب في خسارة ثانية على التوالي”.

وسجل زنيله كوهي ليونارد 24 نقطة، وأضاف الكرواتي إيفيكا زوباك عشر نقاط و16 مرتدة لصالح كليبرز الذي أنهى رحلته خارج أرضه بأربع انتصارات وفوزين.

وكان كليبرز بدأ مشوار مبارياته الخارحية من دون جورج وليونارد اللذين استُبعدا بسبب البروتوكولات الصحية لكوفيد-19.

من جهة كليفلاند، سجل كولين سكستون 16 من 27 نقطة في الشوط الأول لكليفلاند، وساهم داريوس غارلاند بـ23 لم تمنع فريقه من الخسارة.

وقال غارلاند “سجل بول جورج ثلاثيات أكثر من فريقنا كله. لا أعتقد أننا سنفوز بمباريات كثيرة بمجرد التسجيل من مدى النقطتين”.

وسجل جورج ثامن ثلاثية له قبل 5:09 دقيقة من انتهاء المباراة.

قال المدرب تيرون لو “نحن نتحسن. لدينا بعض الأشياء التي لا يزال يتعين علينا تحسينها. لا تزال أمامنا طريق طويلة لنقطعها”.

ولعب كليبرز من دون خدمات باتريك بيفرلي، الذي غاب عن كل المباريات الخارجية بسبب إصابة في الركبة.

وفي ميلووكس، حقق أفضل لاعب في الدوي الأميركي للمحترفين بكرة السلة في الموسمين الماضيين اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو “تريبل دابل” من 21 نقطة و14 مرتدة و10 تمريرات حاسمة، ليقود ميلووكي باكس إلى فوز عريض 130-110 على إنديانا بايسرز.

وسجل أنتيتوكونمبو سبعاً من ثماني تسديدات خلال اللعب وسبع رميات حرة من أصل ثماني أيضاً، مساهماً في توسيع الفارق مع بايسرز ليصل إلى 34 نقطة قبل بداية الربع الأخير الذي لم يلعب فيه اليوناني بعد ضمان الفوز.

ورغم تسجيل دومانتاس سابونيس 33 نقطة لبايسايرز، هي الأعلى له هذا الموسم، إضافة إلى 12 مرتدة، لم يمنع إنديانا المنتشي من فوزه على ممفيس غريزليز 134-116 الثلاثاء، من حسم المباراة وتسجل 21 رمية ثلاثية.

من جهة أخرى، سجل لوكا دونتشيتش وكريستابس بورزينغيس وتيم هارداواي مجتمعين 73 نقطة للإسهام بوضع حد لسلسلة من ست هزائم متتالية لدالاس مافريكس، بفوز 122-116 على أتلانتا هوكس.

وسجل دونتشيتش 27 نقطة وحقق الـ”دابل دابل” الحادي عشر مع ثماني متابعات و14 تمريرة حاسمة.

أما بورزينغيس فأحرز 24 نقطة و11 مرتدة، بينما خرج هارداواي من مقاعد البدلاء ليسجل 22 نقطة.

وفي نيو أورليانز، سجل زايون ويليامسون 28 نقطة ليقود نيو أورليانز بيليكانز للفوز على فينيكس صنز 123-101، إضافة إلى سبع مرتدات وست تمريرات حاسمة. (أ ف ب)