كليبرز يقاوم ويقلّص الفارق مع جاز بالدوري الأميركي للمحترفين

لوس انجليس – سجل كوهي ليونارد وبول جورج ما مجموعه 65 نقطة، ليظهرا أن فريق لوس أنجليس كليبرز ما زال يملك روحاً قتالية ويمنحاه فوزاً أول على يوتا جاز 132-106 في المباراة الثالثة بينهما في سلسلة مواجهات نصف نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأنهى ليونارد المباراة مع 34 نقطة و12 تمريرة حاسمة، فيما سجل جورج 31 نقطة لكليبرز الذي لم يكن لديه مجال للخطأ في مباراة السبت التي حضرها نحو ثمانية آلاف شخص على ملعبه وسط مدينة لوس أنجليس.

وقال مدرب كليبرز تيرون لو “أحتاج ‘لى أفضل لاعبين لدي لأقوم بذلك. لقد هيأوا الأرضية للآخرين”.

ووضع كليبرز نفسه في خطر داهم بعد خسارته أول مباراتين من الدور الثاني الإقصائي “بلاي أوف” في سلسلة المنطقة الغربية، ولم يخرج من دائرة المصاعب بعد إذ أن يوتا جاز أنهى الموسم المنتظم في المركز الأول في المنطقة مع 53 فوزاً.

لكن سيحاول كليبرز الإفادة من عامل الأرض في المباراة الرابعة بينهما الاثنين.

قال جورج بعد المباراة إنه كان يتمتع بالذهنية الصحيحة طوال المباراة. وأضاف “لقد حصلت على التسديدات التي أرتاح بها، وتمسكت بها. الأمر كله يتعلق بالضغط على دفاعهم والبقاء بالذهنية الهجومية طوال الوقت”.

وأضاف ريجي جاكسون ونيكولاس باتوم 17 نقطة لكل منهما للمساهمة في فوز كليبرز.

وافتقد جاز من جهته إلى مايك كونلي الذي غاب عن مباراته الثالثة على التوالي لإصابة في أوتار الركبة.

وسجل دونوفان ميتشل 30 نقطة، لكنه غاب عن الدقائق السبع الأخيرة بعد التواء في كاحله الأيمن.

وخرج ميتشل من المباراة في منتصف الربع الرابع بعدما بدا وكأنه أصيب في كاحله مجدداً. طلب هو نفسه العودة إلى المباراة في وقت متأخر، لكن مدرب جاز كوين سنايدر رفض ذلك وأبقاه على مقاعد البدلاء.

وكان ميتشل البالغ 24 عاماً يملك متوسط تسجيل 41 نقطة قبل المباراة الثالثة، بعدما سجل 37 نقطة في المباراة الثانية و45 نقطة في المباراة الأولى.

وأصبح أول لاعب لجاز يسجل 35 نقطة على الأقل في مباريات متتالية في البلاي أوف منذ إنجاز كارل مالون عندما سجل في ثلاث مباريات متتالية خلال الأدوار الإقصائية عام 1988.

وتوقع ميتشل أن يكون جاهزاً للمشاركة في المباراة المقبلة. وقال “أنا بخير. أردت العودة لكن لا داعي للمخاطرة بذلك لأننا كنا متأخرين بفارق 16 أو 18 نقطة وقتها. سأكون بخير”. وسجل جو إنغلز 19 نقطة لجاز، وأضاف جوردان كلاركسون 14 نقطة ورودي غوبيرت 12 نقطة و10 متابعات، ورويس أونيل 12 نقطة. (أ ف ب)