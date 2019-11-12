كليبرز يهزم رابتورز.. وهاردن يواصل هوايته التهديفية بـ “NBA”

لوس انجليس – عانى نجم لوس انجليس كليبرز الجديد كاوهي لينارد في مواجهة فريقه السابق تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي، لكنه خرج فائزا عليه 98-88 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بكرة السلة، في حين تابع جيمس هاردن نجم هيوستن روكتس هوايته المفضلة في التسجيل معززا صدارته لترتيب الهدافين.

وكانت الاعين شاخصة نحو نجم كليبرز الحالي وتورونتو سابقا كاوهي لينارد المنتقل الى الاول في نهاية الموسم الماضي، بعد ان قاد الثاني الى احراز باكورة القابه في الدوري الاميركي.

وتألق لينارد بشكل لافت في صفوف تورونتو واختير افضل لاعب في النهائيات الموسم الماضي عندما قاد فريقه الى الفوز على غولدن ستايت ووريرز في طريقه لاحراز اللقب قبل ان ينتقل الى كليبرز فريق مسقط رأسه.

واذا كان لينارد لم يقدم اداء مقنعا واكتفى بتسجيل 12 نقطة فقط مع 11 متابعة و9 تمريرات حاسمة، فان فريقه حقق المطلوب بالتغلب على بطل الموسم الماضي بفضل 21 نقطة سجلها لو وليامس، حيث رفع كليبرز رصيده الى 7 انتصارات هذا الموسم مقابل 3 هزائم.

وحقق بوسطن سلتيكس فوزه الثامن تواليا اثر تغلبه على دالاس مافريكس 116-106 بفضل 34 نقطة لنجمه السلوفيني لوكا دونشيتش مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات، في حين سجل زميله كيمبا ووكر 29 نقطة بينها رميتان ثلاثيتان في نهاية المباراة. واضاف جايلين براون 25 نقطة مع 11 متابعة للفائز. (أ ف ب)