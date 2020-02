كليبيرز يعزز صفوفه بموريس في اليوم الاخير من سوق التبادلات – فيديو

لوس انجليس- عزز لوس انجليس كليبيرز صفوفه بالتعاقد مع ماركوس موريس من نيويورك نيكس في اليوم الاخير من سوق التبادلات في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ويخوض موريس القوي البنية افضل مواسمه بتسجيله معدلا مقداره 19,6 نقطة في المباراة الواحدة، كما انه احد ابرز مسددي الرميات الثلاثية بنسبة نجاح بلغت 43,9 في المئة.

وسيعزز ابن الثلاثين عاما، البالغ طوله 2,03 م، القوة الضاربة لكليبيرز بانضمامه الى كواهي لينارد، المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري مع تورونتو رابتورز، وبول جورج.

وضمن اطار هذه الصفقة، تخلى كليبيرز عن مو هاركليس في الاتجاه المعاكس إضافة الى خياره في الجولة الأولى من الـ”درافت” المخصص لانتداب اللاعبين من الجامعات وحتى الثانويات الأميركية والدوريات الأجنبية، فيما حصل على أيزياه توماس من واشنطن ويزاردز مقابل التخلي عن جيروم روبنسون.

