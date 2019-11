كليبيرز يُسقط بوسطن بعد التمديد بـ “NBA”

لوس انجليس – حسم لوس أنجليس كليبيرز قمته أمام ضيفه بوسطن سلتيكس 107-104 بعد التمديد الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما أكرم دالاس مافريكس وفادة غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب ثلاث مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة بفوز ساحق 142-94.

في المباراة الاولى على على ملعب “ستايبلز سنتر” في لوس أنجليس، نجح النجمان كواهي لينارد وبول جورج في أول مباراة يخوضانها معا مع فريقهما الجديد، في قيادته إلى فوز غال على سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية.

وسجل جورج، المنتقل الى لوس أنجليس من صفوف أوكلاهوما سيتي ثاندر، 25 نقطة مع خمس متابعات وثماني تمريرات حاسمة، وأضاف لينارد، المنضم الى صفوف الفريق هذا الموسم بعد قيادته تورونتو رابتورز الى لقب الدوري في الموسم الماضي، 17 نقطة مع ست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، لكنه جنَّب فريقه خوض شوط إضافي ثان بتصديه لرمية ثلاثية لنجم سلتيكس كيمبا ووكر في الثواني الأخيرة.

لكن الفضل الكبير في فوز الثالث على التوالي والعاشر في 15 مباراة هذا الموسم لكليبيرز، يعود إلى البديل مو وليامس أفضل مسجل في صفوف الفريق برصيد 27 نقطة، إضافة إلى لاعب الارتكاز المحارب باتريك بيفيرلي صاحب 14 نقطة و16 متابعة بينها 12 دفاعية وسبع تمريرات حاسمة.

في المقابل، برز جايسون تاتوم في صفوف سلتيكس بتسجيله 30 نقطة لم تكن كافية لتجنيبه الخسارة الثالثة في 14 مباراة هذا الموسم والثانية في المباريات الثلاث الأخيرة، واكتفى ووكر بتسجيل 13 نقطة مع تسع متابعات.

وفي الثانية، قاد صانع ألعاب السلوفيني الواعد لوكا دونسيتش (20 عاما) فريقه دالاس مافريكس إلى تعميق جراح ضيفه غولدن ستايت ووريرز المتوج بثلاثة ألقاب في الأدوار النهائية الخمسة الأخيرة، بالفوز عليه 142-94.

